22 nowe gry za darmo na Steam. Świeżutkie premiery do odebrania

Powracamy do Was z bezpłatną zabawą, bo co jak co, ale gry za darmo zawsze warto zgarnąć i chociaż chwilę się przy nich pobawić. A tak się składa, że ostatnie dni przyniosły ze sobą ogromny zrzut tytułów na Steam, za które nie trzeba płacić. Wybraliśmy te najlepsze i choć nie ma co oczekiwać jakiś górnolotnych produkcji, to staraliśmy się wybrać takie, które zaczynają zbierać pozytywne oceny. W takim gąszczu na pewno znajdziecie coś, co Was zauroczy, albo porwie na kilka wieczorów.

Gry za darmo na Steam. Nowości z 13 listopada i nie tylko

Jak zawsze staramy się wybrać z darmowych nowości garstkę gier, na które najbardziej warto zwrócić uwagę. Polecamy więc 4 tytuły, zaczynając od zwariowanego FPS-a ze zwierzakami. Mowa o Operation Marakudja przeznaczonym do sieciowych rozgrywek online. Gra wygląda przepięknie, posiada kilka trybów zabawy i co najważniejsze, bardzo dobre oceny.

Z innych strzelanek warto również pobrać sobie za free Temporal Purge: Z, gdzie staniemy się międzywymiarowym pogromcą zombie i oczywiście uratujemy świat. Ciekawie prezentuje się też utrzymany w konwencji horroru kooperacyjny shooter Truth Seekers, obdarzony oprawom rodem z ery pierwszego PlayStation. No i jest jeszcze kosmiczne SPACEUM, również FPS i również dla osób o mocnych nerwach.

Źródło: Steam, opracowanie własne