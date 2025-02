Steam Next Fest w lutym 2025 roku. Najciekawsze dema, które warto sprawdzić

Trwa aktualnie wielki festiwal Steam Next Fest. Z tej okazji postanowiliśmy przyjrzeć się bogatemu katalogowi wersji demonstracyjnych i wybrać dla Was te najciekawsze do sprawdzenia!

Wczoraj – 24 lutego – wystartował wyczekiwany Festiwal Steam Next, znany szerzej jako po prostu Steam Next Fest. Informowaliśmy Was o tym w osobnej wiadomości, którą możecie znaleźć pod tym adresem. Możecie w niej znaleźć kilka tytułów do sprawdzenia. Postanowiliśmy jednak przyjrzeć się nieco bliżej wydarzeniu i wybrać spośród setek gier do sprawdzenia całkowicie za darmo te, które prezentują się najciekawiej. Dla zainteresowanych zamieściliśmy również listę najpopularniejszych wersji demonstracyjnych, jakie cieszą się szczególnym zainteresowaniem podczas Steam Next Fest. Zapraszamy do lektury!

Steam Next Fest – najpopularniejsze wersje demo

Poniższa została przygotowana na podstawie rankingu wersji demonstracyjnych w serwisie SteamDB po przefiltrowaniu ich na podstawie największej ilości osób grających w jednym momencie. W zależności od tego, kiedy czytacie ten tekst, aktualna lista może się więc różnić od tej, którą znajdziecie tutaj.

Steam Next Fest – najciekawsze wersje demo

Zaznaczamy, że znajdujące się poniżej gry zostały ułożone w kolejności alfabetycznej.

Aethermancer

data premiery: nieznana

nieznana gatunek: RPG z elementami roguelite

RPG z elementami roguelite producent: moi rai games

moi rai games wydawca: offbrand games

Kojarzycie grę Monster Sanctuary? Jeżeli nie tylko ją kojarzycie, ale również lubicie, to mamy dla Was świetną wiadomość. Aethermancer to nowe dzieło twórców Monster Sanctuary, którzy postanowili połączyć oswajanie potworów z rozgrywką typu roguelite. W grze wcielamy się w tytułowego Eteromantę, który posiada nadnaturalną zdolność nawiązywania silnych więzi z mitycznymi stworzeniami. Głównym celem gracza jest tutaj eksploracja proceduralnie generowanych ruin (w wersji demonstracyjnej możemy zwiedzić pierwsze dwa biomy) oraz prowadzenie strategicznych, turowych pojedynków 3v3.

Dzięki mechanice typowej dla gatunku roguelite, oswojone przez nas potwory umierają, ale za to mogą powrócić do nas po śmierci silniejsze niż w swoich poprzednich życiach. Warto zaznaczyć, że demo pozwala zapoznać się z 15 różnymi stworzeniami, z których każde posiada unikalne umiejętności. Gracze mogą eksperymentować z różnymi kombinacjami umiejętności i synergii między członkami drużyny, dostosowując strategie do własnych preferencji. Walka opiera się również na zarządzaniu czterema żywiołami Eteru.

AFTERBLAST

data premiery: kwiecień 2025

kwiecień 2025 gatunek: gra FPS z elementami roguelite

gra FPS z elementami roguelite producent: Lumino Games

Lumino Games wydawca: Lumino Games

Afterblast to polska strzelanka z elementami roguelike, która została opracowana przez niezależne studio Lumino Games. Jest to debiutancki projekt zespołu. Gra przenosi nas do rozległej, magicznej galaktyki. Dawniej była ona pełna harmonii i piękna, jednak teraz jest pogrążona w wojnie i zniszczeniach, które spowodował potężny wybóch. Gracz musi więc uratować ją przed ostateczną zagładą.

Możemy grać w pojedynkę lub w trybie kooperacji, zaś wszystko rozgrywa się na losowo generowanych mapach. Naszym zadaniem jest tutaj oczywiście walka z przeciwnikami. W międzyczasie odblokowujemy nowe przedmioty (tych jest ponad 100 do zebrania), ulepszamy swoją postać przy pomocy drzewka progresji, a do pojedynków korzystamy z „dziesiątek przeróżnych broni”. W grze nie zabrakło oczywiście bossów, a także specjalnych pokoi, które oferują nie tylko wyzwania zręcznościowe, ale również nagrody.

Brassheart

data premiery: 2026 rok

2026 rok gatunek: gra przygodowa typu point & click

gra przygodowa typu point & click producent: Hexy Studio

Hexy Studio wydawca: Hexy Studio

Brassheart to kolejna polska produkcja, jaka znalazła się w naszym zestawieniu; za jej stworzenie odpowiada zespół Hexy Studio. Jest to gra przygodowa typu point & click, która czerpie garściami z estetyki dieselpunku oraz z klasyków, które należą do tego gatunku. Główna bohaterka produkcji, Pola Zagórska, to młoda dziewczyna próbująca odnaleźć wszelkie wskazówki potrzebne do uratowania jej ojca. Ten został bowiem porwany przez własny wynalazek w postaci zbuntowanej supermaszyny, Valkirii.

Valkiria zebrała własną lojalną armię i dąży do swojego celu: zmechanizowania oraz zmilitaryzowania całego świata. Przed porwaniem Profesor Zagórski zdołał jednak przekazać swojej córce wskazówkę dotyczącą pokonania Valkirii – kluczem może okazać się tytułowy Brassheart, czyli tajemniczy wynalazek, który potrafi wpłynąć na wolę Valkirii. Pola wyrusza więc w podróż, aby odnaleźć części mechanicznego serca, które są jedyną szansą na ostatecznie pokonanie wroga. Czy jej się uda? To już zależy od nas!

Desperate Place

data premiery: nieznana

nieznana gatunek: strategia typu tower defense

strategia typu tower defense producent: BruceGalaxy

BruceGalaxy wydawca: BruceGalaxy

Desperate Place to gra strategiczna typu tower defense, która przenosi nas do kosmosu. Jest rok EC3040, a ludzkość wreszcie przestała być ograniczona do Ziemi i rozpoczęła kolonizację nowych planet nadających się do zamieszkania. Podczas podróży na planetę KOI 7711.01 statek kolonialny napotkał jednak problemy, które zmusiły go do wczesnego lądowania na zupełnie nieznanych terenach.

Jak nietrudno się domyślić, zadaniem gracza jest przetrwanie. W międzyczasie musimy poszukiwać helu-3, aby utrzymywać nasze zapasy paliwa i ostatecznie naprawić uszkodzony statek. Zostajemy więc zmuszeni do wybudowania tymczasowej bazy oraz eliminacji wszystkich nadchodzących wrogów (nasza obecność nie pozostanie przecież niezauważona). Demo pozwala rozegrać trzy poziomy we wszystkich trybach.

Do No Harm

data premiery: 6 marca 2025 roku

6 marca 2025 roku gatunek: symulator medyczny

symulator medyczny producent: Darts Games

Darts Games wydawca: Darts Games/Hawthorn Games

Jak czytamy w oficjalnym opisie, Do No Harm to „symulator lekarza z lovecraftowskim akcentem”. Gracz wciela się tutaj w wiejskiego doktora, który diagnozuje i następnie leczy pacjentów za pomocą starożytnych (a często też tajemniczych) procedur medycznych. Do każdego przypadku otrzymujemy wskazówki, aczkolwiek często nie są one wystarczające. Wówczas gracz musi podejmować ryzykowne decyzje.

Jeśli chodzi o wspomniany lovecraftowski akcent, nie zabraknie tutaj koszmarnych potworów, które zniekształcają rzeczywistość, wywołują halucynacje, a nawet mieszają wyniki leczenia. Zadaniem gracza jest przetrwanie 30 dni, a gra oferuje w sumie 10 różnych zakończeń.

Koira

data premiery: 17 kwietnia 2025 roku

17 kwietnia 2025 roku gatunek: gra przygodowa

gra przygodowa producent: Studio Tolima

Studio Tolima wydawca: DON’T NOD

Koira to urocza gra przygodowa, w której ratujemy szczeniaczka. Jeżeli natomiast to Was jakimś cudem od razu nie kupiło, to słuchajcie dalej. O szczeniaczka musimy oczywiście dbać, a więc karmić go i od czasu do czasu się z nim bawić. Wraz z naszym szczeniaczkiem wyruszamy w podróż do tajemniczego lasu, przemierzając polany, wzgórza, jaskinie i nie tylko.

Na swojej drodze spotkamy myśliwych, których będziemy musieli przechytrzyć, korzystając z umiejętności skradania się (oraz naszej odwagi). W grze nie brakuje łamigłówek w postaci tajemniczych pomników, a ich rozwiązanie pomoże odrodzić wspomniany las. Podczas podróży poznamy leśne zwierzątka, którym będziemy pomagać. Podsumowując, Koira to idealna propozycja na relaksujące wieczory.

Make It Count

data premiery: kwiecień 2025 roku

kwiecień 2025 roku gatunek: strzelanka z elementami roguelite

strzelanka z elementami roguelite producent: Sky Games

Sky Games wydawca: Sky Games

Make It Count to kooperacyjna strzelanka z elementami roguelite, która została osadzona w postapokaliptycznym świecie. Możemy grać w pojedynkę, lub w grupie maksymalnie trzech osób. Jesteśmy tutaj ostatnimi ocalałymi z ludzkości, a naszym głównym zadaniem jest całkowita eksterminacja „plugastwa z zainfekowanej ziemi”. Wyruszamy więc na misję, podczas której stajemy się coraz silniejsi, znajdujemy różne łupy, a także zbieramy zasoby, aby ulepszać i odblokowywać kolejne bronie oraz klasy.

W wersji demonstracyjnej wszystkie klasy są dostępne do wypróbowania, razem z drzewkiem atrybutów. Możemy bawić się na pierwszej mapie, którą jest Biuro, a na swojej drodze możemy napotkać wszystkie specjalne zombie oprócz Wiedźmy. Dostępny jest również podstawowy poziom trudności oraz niektóre podstawowe bronie: karabin szturmowy, pistolet maszynowy, strzelbka oraz kij baseballowy.

Radiolight

data premiery: nieznana

nieznana gatunek: gra przygodowa/symulator chodzenia

gra przygodowa/symulator chodzenia producent: Krystof Knesl

Krystof Knesl wydawca: Iceberg Interactive

Radiolight to klimatyczna gra przygodowa, która kładzie nacisk na fabułę. Gracz wciela się w Ethana, policjanta znajdującego się w miasteczku Ashwood Creek, położonym w górach. Choć wszystko zaczyna się tutaj jak najzwyklejsze, rutynowe śledztwo, tak szybko przeradza się w „mrożącą krew w żyłach podróż w nieznane”. Jak dalej czytamy w oficjalnym opisie gry, „Ashwood Creek sprawia wrażenie zatrzymanego w czasie, nietkniętego przez chaos zewnętrznego świata”. Wiemy, że zaginął nastolatek.

Od tamtego czasu w lokalnych stacjach radiowych pojawia się dziwny sygnał. Gracz ostatecznie kończy w Parku Narodowym Ashwood Creek, gdzie, uzbrojony wyłącznie w radio i krótkofalówkę, musi „dostroić się do każdej częstotliwości i każdego echa przeszłości, by odkryć prawdę”. Radiolight ma być połączeniem unikalnej atmosfery, eksploracji oraz historii, która „trzyma w napięciu do samego końca”.

Volkolak: The Will of Gods

data premiery: nieznana

nieznana gatunek: gra platformowa/soulsvania

gra platformowa/soulsvania producent: Volkolak team

Volkolak team wydawca: Volkolak team

Volkolak: The Will of Gods to metroidvania 2D z elementami soulslike osadzona w mrocznym, słowiańskim świecie fantasy. Akcja gry dzieje się w Odległym Państwie, bogatym świecie średniowiecza. Po złowieszczej klątwie nekromanty Koscheia Nieśmiertelnego, mieszkańcy popadają w obłęd i zmieniają się w monstra. Gracz zostaje postawiony przed wyborem: może pozostać człowiekiem, ale może również wybrać ścieżkę pradawnych bogów i zostać tytułowym Volkołakiem. Wówczas zdobywa unikalne umiejętności.

Twórcy zapewniają, że system walki jest rozbudowany. Podczas pojedynków musimy polegać na swoich broniach oraz wykorzystywać parowanie. W postaci Volkołaka możemy natomiast wykorzystywać transformacje oraz magię. Dodatkowe zdolności odblokowujemy poprzez ulepszanie postaci.

Wanderstop

data premiery: 11 marca 2025 roku

11 marca 2025 roku gatunek: gra przygodowa/symulator życia

gra przygodowa/symulator życia producent: Ivy Road

Ivy Road wydawca: Annapurna Interactive

Wanderstop to połączenie gry przygodowej z elementami symulatora życia, w której głównym zadaniem gracza jest prowadzenie własnej herbaciarni. Za opracowanie produkcji odpowiada niezależne studio deweloperskie Ivy Road, założone przez Daveya Wredena, czyli autora kultowego The Stanley Parable. Współtwórcami studia są: Karla Zimonja (Gone Home, Bioshock 2: Minerva’s Den) oraz Daniel Rosenfeld, znany szerzej jako C418, czyli słynny kompozytor muzyki do gry Minecraft.

Gracz przenosi się do fantastycznego świata, w którym wciela się w wojowniczkę o imieniu Alta. Ta próbuje znaleźć swoje miejsce w magicznym lesie poprzez prowadzenie herbaciarni. Alta nie jest jednak szczególnie zadowolona ze swojego życia. Z czasem jednak zaczyna odkrywać, że spokój ma swój urok. W grze uprawiamy ziemię oraz zbieramy składniki, które następnie mieszamy w urządzeniu do parzenia herbaty. Podczas pracy rozmawiamy też z licznymi podróżnikami odwiedzającymi nasz sklep, poznając ich historie oraz przygotowując odpowiednie dla nich napoje. W wolnym czasie możemy natomiast sprzątać, dekorować herbaciarnię, lub po prostu się relaksować na ławce z filiżanką herbaty.