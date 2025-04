56 gier wyścigowych w promocji. Świetne tytuły już za 4 zł

Wszystkich fanów gier wyścigowych zapraszamy na zestawienie promocji, w którym prezentujemy kilkadziesiąt tytułów łączących prędkość z adrenaliną. Mamy dla Was zarówno znane gry AAA pokroju WRC 10, The Crew 2, Hot Wheels Unleashed czy Assetto Corsa, ale też masę mniej głośnych, lecz świetnych gier z samochodami i nie tylko.

Oto promocje na gry wyścigowe, które możesz mieć na PC po kilka złotych, czyli niemal jak za darmo. Zdecydowana większość prezentowanych tytułów kosztuje poniżej dyszki za sztukę, a za te nieco droższe płacimy niecałe 20 zł, więc nadal bardzo mało.

Wśród ofert znalazły się zarówno symulatory stawiające na realizm, ale również typowe wyścigi zręcznościowe, gdzie zasady fizyki często nie obowiązują. Dokładamy do tego mniej oczywiste gry wyścigowe, w których śmigamy po krętych trasach futurystycznymi bolidami, latamy samolotami, albo rozwalamy przeciwników celnym strzałem z karabinu bądź rakiety. Będą również wyścigi na nartach, a nawet mieszanka wyścigów z grą w golfa. Słowem, jest duża różnorodność, więc z pewnością coś dla siebie znajdziecie.

Jak wspomnieliśmy, każda z prezentowanych gier kosztuje niewiele, a ceny zaczynają się już od 4 zł z groszami. Maksymalnie, za największe tytuły AAA pokroju WRC 10, The Crew 2, Hot Wheels Unleashed, Assetto Corsa czy LEGO 2K Drive Awesome Edition, zapłacicie po kilkanaście złotych. Wszystkie gry kupicie w formie kluczy, które oferuje w promocji sprawdzony i rzetelny sklep Instant Gaming.

Tanie gry wyścigowe na PC. Płacisz maksymalnie 20 zł (część 1)

Już spośród najtańszych gier wyścigowych można wybrać wiele świetnie ocenianych tytułów. Poniżej znajdziecie trzy warte wrzucenia do koszyka gry. Jednak radzimy dokładnie przejrzeć całą listę, ponieważ skrywają się na niej takie smaczki jak Crash Drive 3, Ridge Racer Unbounded czy kultowe Star Wars Episode I : Racer. O nich również warto pamiętać i zdobyć w promocji, jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać.

Automobilista

Automobilista jest bardzo dobrą i tanią propozycją dla fanów wyścigowych symulatorów, a do tego piekielnie rozbudowaną. Możemy tutaj siąść za kierownicą gokarta, by za chwilę przeskoczyć do kabiny 800-konnego sportowego superauta. Zasmakujemy również wielu trybów i form wyścigów – od driftu w Rallycross EvoX do skoków na rampach w Supertruck. Opanujemy zarówno bolidy w Formule Vee, by zaraz wziąć udział w 24-godzinnym wyścigu za sterami prototypowych pojazdów. Automobilista stawia na realizm i robi to rewelacyjnie, o czym mogą poświadczyć oceny na Steam na poziomie 89/100.

Inertial Drift

A jeśli wolicie coś przeciwnego od symulatorów, powinniście od razu zgarnąć w promocji Inertial Drift, czyli jazdę bez trzymanki opartą na tytułowym driftingu. Fajnie rozwiązano tutaj sterowanie autem, gdzie jedną gałką analogową skręcamy samochodem, a drugą kontrolujemy poślizgi. W grze znajdziemy 16 samochodów, gdzie każdy z nich to zupełnie inna bestia, z unikalnymi cechami do opanowania. Zasiądziemy za kierownicą sportowych hatchbacków, coupe, supersamochodów, a wszystko to w neonowym klimacie lat 90.

Crashday Redline Edition

Crashday Redline Edition to z kolei propozycja dla graczy, którzy lubią podczas jazdy nie tylko spychać przeciwników z trasy, ale również nieźle im przywalić serią z karabinu czy rakietą. Ta dynamiczna arcade’owa gra wyścigowa zapewnia nieprzerwaną akcję tak w trybie on-line, jak i off-line. Gra wspiera mody i posiada wbudowany edytor tras, choć tych przygotowanych przez twórców jest już sporo. Mamy bowiem 36 torów i aren, na których toczy się morderczy wyścig. Do wyboru mamy 12 samochodów z możliwością personalizacji.

Na drugiej stronie kolejne 18 tanich wyścigów na PC w cenie do 12 zł.