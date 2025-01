Tego akurat na liście rzeczy możliwych do przekazania przez twórców gier wideo swoim fanom nie miałem. I wątpię, aby tak naprawdę miał to ktokolwiek, bo wystąpiła absolutnie niespodziewana sytuacja, przez którą fani świetnie zapowiadającego się indyka Fortune’s Run poczekają na kolejne aktualizacje… co najmniej 3 lata dłużej.

Wydaje grę na Steam, a teraz zawiesza jej rozwój przez… więzienie

Dynamiczny shooter z istotnymi elementami immersive sim Fortune’s Run to jeden z najciekawiej od dawna zapowiadających się projektów ze strefy indie na Steam. Już teraz gra oferuje całkiem sporo zawartości, a do tego regularnie otrzymuje aktualizacje… wróć! Otrzymywała, bo jej twórców uczepiły się problemy, przed którymi nie da się uciec.

Jakiś czas temu rozwój gry wydanej oryginalnie we wczesnym dostępie w 2023 roku mocno zwolnił. Nad projektem czuwał przede wszystkim jego główny twórca, niejaki Dizzie. Współpracował z innymi, przede wszystkim z developerką, która zajmowała się niektórymi poziomami i testowaniem produkcji. Niestety, jakiś czas temu współpracowniczka przeszła operację, po której miała zagrażające życiu komplikacje. Na szczęście udało jej się wydobrzeć, choć po rekonwalescencji stwierdziła, że nie jest już zainteresowana tworzeniem gier. Dizzie został więc sam.

Teraz niestety nad Fortune’s Run nie będzie czuwał przez pewien czas nikt. Solo deweloper został bowiem skazany na 3 lata więzienia. Jak sam twierdzi, chodzi o przestępstwo, które popełnił lata temu, ale dopiero teraz sąd wydał wyrok.

Zostałem skazany na 3 lata więzienia. To długa historia, ale prowadziłem zupełnie inne życie, zanim zostałem twórcą gier, i nie żyłem zbyt dobrze. Moja sprawa ma już około 5 lat, przez cały ten czas przechodziłem przez proces prawny. W końcu zostałem uznany za winnego i skazany, a w przyszłym miesiącu wyjeżdżam. To wstyd, ale takie są konsekwencje moich czynów. Byłem bardzo brutalną osobą i skrzywdziłem wiele osób w moim życiu. Niestety, wyrok wcale mi w tym nie pomoże, ale chyba wszyscy o tym wiemy. – informuje Dizzie

Deweloper wydał ostatni przed przerwą patch do produkcji i najpewniej przez kolejne co najmniej 3 lata będzie na temat projektu cicho. W komentarzach dominują opinie internautów wspierające twórcę i życzące mu szybkiego wyjścia na wolność. Niestety ci, którzy kupili tytuł z nadzieją na regularne łatki, srogo się rozczarowali.

Źródło: Steam