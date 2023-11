Już niedługo w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie do sprzedaży trafi Steam Deck OLED w limitowanej edycji. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że konsola stanie się celem zakupowym skalperów. Jak poradzić sobie z takim problemem? Valve chyba ma na to sposób i to całkiem sprytny.

Steam Deck OLED dla wybranych?

Jak radzić sobie ze skalperami? Klienci wykupujący towar po to, aby odsprzedać go taniej to zmora branży gier. Doskonale pamiętamy, jak wyglądała sytuacja na rynku PlayStation 5. Czy Steam Deck OLED czeka podobny los? Możliwe, że nie. Wszystko za sprawą strategii, którą chce obrać Valve. Firma obawia się tego procederu, dlatego będzie prowadzić dość rygorystyczną sprzedaż.

Niedługo na rynek w USA i Kanadzie trafi limitowana wersja konsoli. Ta będzie posiadać wszystko to, co zwykły OLED, ale dodatkowo wzbogacona będzie o kilka kosmetycznych dodatków. Proces zakupu nie będzie jednak łatwy — a przynajmniej nie dla tych mniej uczciwych klientów. Do zakupu konieczne będzie przebywanie w jednym z dwóch krajów, choć to nie wszystko.

Osoba będzie musiała mieć profil Steam z dobrą reputacją, historię zakupów na koncie, ale to nie koniec. Jedno konto będzie mogło dokonać zakupu tylko jednej konsoli. Niektórzy gracze wyrazili swoje niezadowolenie z tego faktu, jednak ma to być eksperyment. Celem jest sprawdzenie, czy uda się uniknąć kupowania sprzętu przez boty, celem dalszej odsprzedaży. Jak myślicie, uda im się to?