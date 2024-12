Steam Deck do kupienia sporo taniej. Valve w końcu sprzedaje odnowione wersje OLED

Do tej pory Valve regularnie uzupełniało stany magazynowe swoich odnowionych wersji konsoli Steam Deck w klasycznym wydaniu. To z kolei przekonało do urządzenia sporo graczy, którzy chcieli kupić platformę, jednocześnie nie będąc zmuszonymi do płacenia pełnej kwoty. Szkoda tylko, że tak długo zajęło, aby firma w końcu oferowała tańsze wersje wyposażone w ekrany OLED.

Steam Deck OLED – jak kupić taniej?

Wersje bez ekranu OLED mają swoje minusy, w tym te najbardziej oczywiste związane z technologią wykonania ekranu. Standard LCD nie jest dziś czymś tak szczególnie pożądanym przez graczy. Konsolka Valve w tym wydaniu nie tylko ma zdecydowanie gorszą jakość obrazu, wraz z kontrastem i głębią czerni, ale również cechuje się mniejszą częstotliwością odświeżania obrazu. Sam wyświetlacz jest ciemniejszy, gorzej radzący sobie z dobrze oświetlonymi miejscami, w których zamierzamy grać. Do tego nieco mniejszy ekran oraz mniej pojemna bateria.

Jest też kwestia wbudowanej przestrzeni na dysku twardym. Wersje LCD można kupić w kilku wariantach, ale to właśnie OLED mają najwięcej dostępnego miejsca na gry czy aplikacje. Gracze, którzy chcą zaoszczędzić, i tak mogą decydować się na tańszą edycję, lecz wystarczy nieco dopłacić, aby móc przez długi czas cieszyć się ekranem OLED i po prostu nieco poprawioną specyfikacją. Teraz – po raz pierwszy – da się konsolę OLED kupić taniej.

Valve wrzuciło bowiem na kartę swojego urządzenia na Steam wersję OLED w wydaniu Refurbished. To odnowiona konsola, zazwyczaj po zwrocie lub reklamacji. Inżynierowie upewnili się jednak, aby działała, jak należy. Zmiany dostrzec można przez delikatne ślady użytkowania, lecz nie powinno to być nic, co mogłoby powstrzymać potencjalnych klientów. Do tego sprzęt ma specjalny certyfikat, że został kupiony w oficjalnej, “odnowionej” dystrybucji.

Obecnie Valve oferuje odnowione wersje 512 GB oraz 1 TB. Kupić je można bezpośrednio w sklepie Steam. Poza niższą ceną, nadal zyskujemy taką samą gwarancję, futerał z instrukcją w zestawie oraz ładowarkę. Klasycznie za konsolę OLED 512 GB trzeba zapłacić 2599 zł, a za wersję 1 TB firma liczy sobie aż 3099 zł. Różnica jest więc spora.

Źródło: Steam