Wyciekły daty nadchodzących wyprzedaży na Steamie. Oto, kiedy Gabe Newell dostanie Wasze pieniądze

Po internecie hulają dokładne terminy tegorocznych wyprzedaży na platformie Steam. Najbliższych promocji możemy spodziewać się już od 1 października.

Co roku Valve organizuje cebulowe festiwale, a o ich datach informuje na bieżąco. Tymczasem w sieci właśnie pojawiła się rozpiska wszystkich wydarzeń do końca roku. Pierwsze promocje – związane z kolejną edycją kojarzonego z wysypem wersji demonstracyjnych Steam Next Fest – rozpoczną się już 1 października i potrwają tydzień. Oto dokładny rozkład jazdy na III kwartał 2021:

Steam Next Fest: 1 października – 7 października

Digital Tabletop Fest 2021: 21 października – 25 października

Halloween Sale: 28 października – 1 listopada

Wyprzedaż jesienna: 24 listopada – 30 listopada

Wyprzedaż zimowa: 22 grudnia 2021 – 5 stycznia 2022

Oczywiście warto zaznaczyć, że są to jedynie nieoficjalne dane – na potwierdzenie dat tych wydarzeń trzeba poczekać.

A skoro już w temacie wyprzedaży jesteśmy, zachęcamy do stałego śledzenia naszego działu z promocjami. Znajdziecie tu najświeższe oferty dotyczące gier pudełkowych i nagich, usług i sprzętu gamingowego. Natomiast w kwestii aktualnych okazji warto wspomnieć chociażby o trwającym do poniedziałku bezpłatnym weekendzie z Rainbow Six Siege; poza tym możemy teraz upolować polskiego RTS-a o ufoludkach The Mims Beginning.