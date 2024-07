Nowa gra za darmo na Steam to FPS z wirusami oceniany 10/10

Choć nie jest to gra za darmo pokroju cudownie wyglądającego shootera z górnej półki The First Descendant, o którym jest obecnie głośno, to nadal pozostajemy po prostu przy dobrej zabawie. Tym razem proponujemy coś dla osób ze słabszymi komputerami, ale również dla tych, dla których grafika i rozmach to nie wszystko. Ową nowością jest dostępna od kilku dni produkcja Bacteria Warfare.

Bacteria Warfare – gra za darmo na Steam do pobrania

Odpalając Bacteria Warfare spotkamy się z nietypowym przeciwnikiem, jakim są wirusy oraz bakterie. Będziemy je niszczyć w konwencji pierwszoosobowego shootera, korzystając z wielu dostępnych broni. Do naszej dyspozycji oddano karabin szturmowy, karabin snajperski, dwa różne pistolety oraz strzelbę. Dodatkowo dostaniemy w nasze ręce granaty dymne i odłamkowe, które wyglądają jak tabletki w kapsułkach.

Podczas walki z zarazkami skorzystamy również z różnych umiejętności naszego bohatera. Możemy wejść w tryb “symulacyjnego oczyszczania”, który spowalnia upływ czasu i zapewnia potężne wzmocnienia, takie jak zwiększona siła ataku, regeneracja zdrowia i granatów w ekwipunku. Ponadto weźmiemy udział w treningach, które uczynią nas jeszcze silniejszym.

Rozgrywka w Bacteria Warfare jest bardzo prosta, co podkreślają gracze w swoich ocenach. Póki co, strzelanka posiada same pozytywne opinie, choć nie jest ich wiele. Jednak niemal każdy pisze, że strzelanie jest przyjemne, a gra ma własny charakter. Dodatkowym plusikiem jest minigra polegająca na dopasowywaniu trzech elementów.

Oto link do pobrania oraz gameplay z proponowanej dzisiaj darmowej gry:

Bacteria Warfare (PC) – gra za darmo na Steam

Źródło: Steam