Punkty doświadczenia to kluczowy element gier RPG. Bez nich nie rozwiniemy postaci ani nie nauczymy się nowych umiejętności. Wiedzą to też gracze Starfield, bo wszechświat to wymagający teren podczas rozgrywki. Ciekawy sposób na punkty doświadczenia odkrył jeden z fanów gry. Znalazł on metodę, dzięki której awans postaci na wyższy poziom jest znacznie szybszy i łatwiejszy. Bug, cecha, a może ciekawostka?