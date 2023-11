Starfield z nową aktualizacją. Wyczekiwana funkcja już dostępna!

Starfield i gracze wreszcie doczekali się ważnej aktualizacji. Do gry trafiła istotna funkcja, na którą czekali chyba wszyscy. W produkcji Bethesdy możemy już wykorzystać dobrodziejstwo technologii DLSS, ale nie tylko. Deweloperzy dodali też kilka innych poprawek, które pozytywnie wpłyną na odczucia płynące z rozgrywki.

Starfield z DLSS? Już nie trzeba moda

Gracze nie kryli zdziwienia, gdy po premierze Starfield okazało się, że gra nie posiada opcji uruchomienia DLSS. Nowoczesna technologia NVIDII pozwala na znaczne zwiększenie płynności gry bez utraty jakości. Możliwość generowania klatek jest bardzo przydatna w przypadku gry Bethesdy, a tego zabrakło. Do czasu, aż ktoś postanowił stworzyć modyfikację. Ta działała (potwierdzam), jednak był to tylko mod, a nie faktycznie rozwinięta funkcja w menu gry.

Teraz wreszcie pojawiła się aktualizacja, dzięki której DLSS jest oficjalnie dostępny. Trochę to trwało, bo od premiery gry minęły ponad 2 miesiące, ale lepiej późno, niż wcale. Co ważne, to nie jedyna opcja, którą wprowadził patch. Jest też kilka innych nowości:

Aktualizacja usuwa wycieki pamięci i optymalizuje wydajność wysokiej klasy kart graficznych;

Ulepszone modele renderowania mają na celu poprawę wykorzystania procesora, szczególnie w systemy wyższej klasy;

Ulepszono mechanikę ukrywania się i naprawiono błąd uniemożliwiający strzelanie z broni;

Można regulować jasność, kontrast i Jasność HDR (na obsługiwanych platformach) w menu Ustawień;

Poprawiono widoczność postaci w tłumie;

Różne poprawki rozgrywki obejmują dostosowanie mechaniki jedzenia, ulepszone wybaczanie ukrywania się i poprawki problemów z ubraniami NPC;

Ciekawym usprawnieniem jest możliwość… jedzenia. Od teraz, aby spożyć daną kanapkę czy inne jedzenie nie trzeba go podnosić i jeść z menu ekwipunku. Można spożyć to od razu z miejsca, w którym to znaleźliśmy.