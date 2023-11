Ludzkie ZOO w Starfield. Gracz odkrył przerażający sekret w grze

Ludzkie ZOO w grze Starfield

Pewien gracz Starfield odkrył dość ciekawy element rozgrywki. Okazuje się, że naszych wrogów można bez trudu zwabić podstępem do miejsca, które stanie się ich więzieniem — na wieczność, lub dopóki się nam to nie znudzi. Brzmi okrutnie? Dajcie spokój, nie takie barbarzyństwa były wykonywane przez nas w innych produkcjach.

Sprawa jest prosta, wystarczy zwabić wrogów do naszej kryjówki (np. takiej, jak poniżej), ogłuszyć, a następnie usunąć z niej śluzy do wchodzenia. W ten sposób złapiemy zgraję przeciwników, którzy są już zamknięci. Porównanie do ZOO jest tutaj nieprzypadkowe, w końcu możemy ich obserwować z bezpiecznej odległości, a sami są za szybą.

Jak stwierdził jeden z komentujących, następnym DLC do gry powinno być „StarSims”. W końcu porównania do usuwania drabinki z basenu nasuwają się same. Oczywiście przedstawiona sytuacja to nie domyślna mechanika, a jedynie skorzystanie z… możliwości gry? Choć niektórzy stwierdzą, że to „funkcjonalność”. Tak czy inaczej, czeka nas wysyp więziennych i zoologicznych projektów z NPC w rolach głównych.

Graczu, kup sobie Xbox Series X!

A czy wam udało się stworzyć ciekawe projekty w Starfield? Gra pozwala nie tylko na więzienie postaci, ale też np. budowanie ciekawych statków. Niedawno pisaliśmy o głowie Shreka, faktycznie jest świetna.