Wydali 1300 zł na bubel? Gracze wkurzeni na kolekcjonerkę Starfield

Starfield to idealny przykład gry 3/5 (w naszej skali i w naszej recenzji – zapraszam tutaj), ale sam absolutnie nie dziwię się, jeżeli ktoś całym sercem pokochał tę produkcję. Oferuje wiele i widać, że to projekt z pasji i miłości. Dlatego też gracze uwielbiające Bethesdę i niemogący doczekać się gry, jeszcze przed premierą wydawali kupę kasy na kolekcjonerkę.

Najważniejszym jej punktem jest limitowany zegarek konstelacji, będący odwzorowaniem 1:1 tego z gry. Wygląda nieźle i dla fana to prawdziwa gratka. Minął ledwo miesiąc, a w internecie pojawia się coraz więcej skarg. Gracze masowo donoszą, że ich zegarki się psują. Ba, niektórzy uważają, że były zepsute od samego początku.

Zegarek ze Starfield się psuje?

Na Reddicie pojawił się post niezadowolonego fana, który twierdzi, że jego zegarek umarł po miesiącu.

Więc po miesiącu i tygodniu pracy w porządku, zostawiłem go na ładowarce i dzień później… zegarek nie działa. Próbowałem wszystkiego, aby go naprawić, w tym instrukcji pomocy technicznej na stronie Bethesdy i nic nie mogło go przywrócić. – informuje internauta

W komentarzach pojawiło się parę podobnych problemów. „Mój padł kilka dni, może tydzień po tym, jak go dostałem. Cóż, technicznie nie umarł, ale po tym, jak zostawiłem go ładującego pewnej nocy, oprogramowanie najwyraźniej się zezłomowało” – twierdzi inny użytkownik forum. „Mój właśnie ma niekończący się błąd przewijania od półtora tygodnia i to ta sama historia” – pisze inny. Wiele osób skarży się na pomoc techniczną Bethesdy, która niektórym faktycznie wymienia zegarki, ale innych zdaje się olewać.

Na Twitterze ludzie próbują odzywać się bezpośrednio do Bethesdy, aby przyspieszyć badanie ich problemu. Z różnym skutkiem, ale firma odpowiada na większość komentarzy i obiecuje się odezwać.

Aby nie było, że to faktycznie „bubel” – wiele osób chwali jakość zegarka i twierdzi, że działa im wzorowo. Wydaje się więc, że nie jest to szczególnie powszechny problem, ale i tak niepokojąco wiele osób go zgłosiło. Niektórzy jednoznacznie przyznają, że dostali nawet zepsute zegarki, ale Bethesda szybko im je wymieniła.