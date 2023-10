Nowa aktualizacja Starfield to zbawienie dla graczy na PC i nie tylko

Od razu wyjaśnię, że to łatka z kategorii tych mniejszych, ale zasadniczo nieodzownych. Spodziewaliśmy się, że Starfield w krótkim czasie otrzyma szereg poprawek i usprawnień, szczególnie w wersji na PC. Zamiast tego Bethesda daje sobie czas i powoli wydaje nowe patche. Aktualna wersja gry to jednak coś, na co gracze czekali od premiery, a nawet wcześniej.

Bethesda obiecała szereg ulepszeń, w tym jedną rzecz, której w wersji na PC nie ma i wydaje się gigantycznym przeoczeniem – wsparcie DLSS. To ma się pojawić, ale nowa aktualizacja niestety jeszcze go nie wprowadza. Tak wiem – dziwne, że zajmuje to tyle czasu. W końcu moderzy wrzucili stosowne mody do internetu jeszcze przed premierą gry.

Niemniej, poniżej znajdziecie dokładne patch notes. Najważniejszą nowością, która jest zbawieniem przede wszystkim dla graczy na PC oraz posiadaczy szerokokątnych monitorów, jest dodanie suwaka FOV. Kolejna rzecz, na którą długo czekaliśmy, a moderzy ogarnęli ją w kilka dni. No cóż.

Aktualizacja Starfield 1.7.36 – opis:

FOV: W Ustawieniach dostępne są teraz suwaki, które pozwalają graczom korzystającym z pierwszej lub trzeciej osoby dostosować FOV

W Ustawieniach dostępne są teraz suwaki, które pozwalają graczom korzystającym z pierwszej lub trzeciej osoby dostosować FOV Tylko PC : Poprawiono stabilność dla kart graficznych Intel Arc

: Poprawiono stabilność dla kart graficznych Intel Arc Inne : Różne dodatkowe poprawki stabilności i wydajności

: Różne dodatkowe poprawki stabilności i wydajności Zadania: Echa przeszłości – naprawiono błąd, w wyniku którego tunelujące stworzenia mogły wybrać lokalizację uniemożliwiającą postęp.

Mam nadzieję, że to dopiero początek i wkrótce dostaniemy więcej. Czyli jednak gra nie jest tak idealnie zoptymalizowana, co, Todd?

TUTAJ nasza recenzja gry!