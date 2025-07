Jedna z najdroższych gier w historii otwiera się przed graczami. Darmowe granie i sporo nowości

Star Citizen za darmo do 14 lipca! Wraca Foundation Festival z Free Fly i nowym systemem poleceń, więc jest też kilka nowości.

Star Citizen ponownie otwiera swoje wrota dla wszystkich chętnych. Od 2 do 14 lipca trwa tegoroczna edycja Foundation Festival – cyklicznego wydarzenia dla społeczności gry, które łączy darmowy dostęp, nagrody dla nowych graczy i moc materiałów dla początkujących. Jeśli chcesz sprawdzić, o co tyle hałasu, teraz masz ku temu najlepszą okazję.

Star Citizen za darmo i to z nowościami

W czasie trwania festiwalu każdy może bezpłatnie zagrać w Star Citizen. W ramach Free Fly Event udostępniono osiem różnych statków i pojazdów. Dzięki temu można od razu poczuć różnorodność świata gry i przetestować style rozgrywki, zanim podejmie się decyzję o zakupie. To wszystko idealnie zbiegło się z aktualizacją Alpha 4.2: Storm Breaker, która wprowadziła nowe misje i gigantycznego potwora, Apex Valakkar, czyli radioaktywnego robaka z głębin.

Dla nowych graczy przygotowano specjalną stronę „New Player Essentials”, pełną poradników, samouczków i wideoprzewodników. Dzięki temu można wejść w grę bez stresu i niepotrzebnego błądzenia. Pomaga też Guide System, czyli funkcja łącząca początkujących z doświadczonymi graczami gotowymi do pomocy.

Nowością jest też całkowicie przebudowany system poleceń. Wystarczy użyć kodu referral przy rejestracji, by dostać 50 000 aUEC (waluty w grze) na start. Cały system ma teraz czytelniejszy interfejs i pozwala łatwiej śledzić postępy i nagrody. Zarówno dla zaproszonych, jak i zapraszających nagrody są dość konkretne.

Dla tych, którzy chcieliby zostać na dłużej, przygotowano trzy promocyjne zestawy startowe (dostępne do 16 lipca). Każdy zawiera wersję gry, statek, unikalne malowanie i kilka dodatków. Można wybrać między Cutterem od Drake’a, Intrepidem do transportu towarów czy bardziej uniwersalnym Nomadem. Czas, by wskoczyć w kokpit, jest naprawdę idealny.

Źródło: TechPowerUp