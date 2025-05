Zagraj w Star Citizen za darmo. Cały tydzień kosmicznych testów

Obecnie każdy może wypróbować Star Citizen bez wydawania ani grosza. Oferta potrwa do 27 maja, więc warto szybko założyć konto i pobrać pliki.

Pięć statków, jedna tygodniowa misja w Star Citizen

W ramach Invictus Launch Week 2955 studio Cloud Imperium Games udostępnia pięć flagowych statków do testów. Dzięki temu, zamiast od razu kupować drogi sprzęt, możecie na własnej skórze przekonać się, jak wypadają nowe kosmiczne wehikuły. Arena tych kosmicznych maszyn to zarówno otwarte przestrzenie, jak i ciasne hangary, gdzie łatwo stracić orientację, ale też poczuć prawdziwą moc mocy napędu nadświetlnego.

Invictus Launch Week potrwa od dziś do 27 maja. W tym czasie gracze mogą zabrać na jazdy testowe następujące modele: od ciężkiego transportowca Idris po zwinny jacht 890 Jump. Program obejmuje też statki bojowe, w tym ciężki bombowiec Hercules C2 i myśliwiec Gladius. Każdy pojazd oferuje inne wyzwania – od obsługi uzbrojenia po zarządzanie zasobami paliwa i pancerza – dlatego warto sprawdzić wszystkie typy.

Po dodaniu Star Citizen do konta RSI wystarczy uruchomić launcher i wybrać wydarzenie Invictus. Ponieważ gra wciąż jest w fazie alfa, musicie liczyć się z bugami i koniecznością częstych poprawek, ale to część uroku testowania jednego z najbardziej ambitnych projektów w historii crowdfundingu. Co więcej, zachęca to do raportowania wszelkich problemów, co przyspiesza prace nad stabilnością i optymalizacją w nadchodzących miesiącach.

Po zakończeniu promocji będziecie musieli wydać co najmniej kilkadziesiąt dolarów na zakup zarówno gry, jak i okrętu, więc lepiej przetestować wszystko w ramach darmowego tygodnia. Do zobaczenia w kosmosie! A jeśli zastanawiacie się, czy ta gra w ogóle kiedyś wyjdzie w wersji 1.0… no cóż, twórcy naciskają, że jak najbardziej.

Źródło: RobertsSpaceIndustries