STALKER 2 może trafić na PS5 prędzej, niż się spodziewamy

W internecie pojawił się przeciek, który sugeruje, że STALKER 2 będzie tytułem ekskluzywnym dla konsol Microsoftu wyłącznie przez pierwsze trzy miesiące od premiery.

Nie od dziś wiadomo, że najnowsza odsłona postapokaliptycznej serii od GSC Game World miała trafić jedynie na PC i current-geny Microsoftu. Kilka dni temu ukraińskie studio potwierdziło, że jeśli chodzi o konsole, póki co planowane jest wydanie tytułu wyłącznie na Xboksa Series X/S. Tymczasem w sieci hula plik, który sugeruje, że STALKER 2 może pojawić się także na konkurencyjnych konsolach – i to dość szybko.

W dokumencie zatytułowanym Executive Portfolio Update znajduje się sekcja poświęcona grom na wyłączność dla Xboksa. Widnieje tam informacja, że STALKER 2 będzie exclusive’m dla konsol Microsoftu przez pierwsze trzy miesiące od premiery. Oznacza to, że po tym okresie twórcy będą mogli wydać grę na PS5.

Dane, o których mowa, miały dostać się do internetu w związku z osławionym sporem prawnym pomiędzy Apple i Epic Games. Konflikt rozpoczął się w sierpniu 2020 i trwa do dziś. Dokument ujawniła rzekomo jedna ze stron sporu.

Data premiery STALKER 2

Dokładna data debiutu STALKER-a 2 na PC i Xboksa Series X/S nie została jeszcze ujawniona. W podlinkowanym powyżej przecieku widnieje informacja, że produkcja trafi do graczy w IV kwartale 2021. To samo sugeruje wypowiedź aktora głosowego Aleksandra Vilkova, który bierze udział w nagraniach do tytułu.

Biorąc pod uwagę te dane, można wnioskować, że posiadacze PlayStation 5 odwiedzą Zonę najwcześniej na początku 2022. Oprócz tego kilka miesięcy temu informowaliśmy, że tytuł wyląduje w Xbox Game Pass. Subskrybenci usługi otrzymają dostęp do tytułu od momentu premiery.

Nieliniowość, ray tracing i zęby

Akcja kolejnej odsłony cyklu STALKER ponownie przeniesie gracza na tereny Zony, czyli obszaru wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Głównym bohaterem gry będzie stalker o imieniu Skif, który ma eksplorować bardzo rozległy wirtualny obszar. Wiemy też, że wybory głównej postaci wpłyną na rozwój akcji, prowadząc do jednego z kilku dostępnych zakończeń.

Nowy STALKER będzie tytułem prawdziwie next-genowym, gdyż zaoferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne: ray tracing i wysoka płynność – do 120 klatek na sekundę – to tylko niektóre z nich. Oprawa wizualna będzie cechować się wysoką dbałością o detale – pod tym adresem pisaliśmy chociażby o zaawansowanym narzędziu do edycji zębów bohaterów.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta. Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.