STALKER 2 i termin premiery. Aktor głosowy wypowiada się w sprawie

Aleksandr Vilkov, aktor głosowy znany między innymi z prequelu STALKER 2, pochwalił się w social mediach o rozpoczęciu nagrań do kontynuacji. Poinformował on o deadlinie, który sugeruje datę premiery.

STALKER 2 jest bez wątpienia jedną z oczekiwanych przez Polaków gier tego roku. Choć nie jest znana dokładna data premiery, to dzięki wypowiedzi jednej z osób zaangażowanych w prace nad tytułem możemy już zacząć spekulować.

Aleksandr Vilkov opublikował na Instagramie post, w którym informuje, że nagrywa obecnie dialogi do zbliżającego się wielkimi krokami STALKER 2. Dowiadujemy się również, że deweloperzy chcieliby, by nagrania zakończyły się do najbliższej zimy. W związku tym wysoce prawdopodobnym jest, że premierę gry przewidziano na sam koniec roku.

Wielokrotnie zdarzało się jednak, że aktorzy głosowi byli w stanie podać nieprawidłowe informacje. Nie są to osoby, które głęboko byłyby zaangażowane w proces tworzenia całego projektu. Dlatego nie zdziwiłbym się, gdyby sugestia Vilkova nie miałaby przełożenia na rzeczywistość.

Szczerze mówiąc, spodziewałbym się oficjalnych informacji w sprawie daty premiery na zbliżającym się E3. Nie wszyscy możemy być tego świadomi, ale wspomniana impreza odbędzie się za około 1,5 miesiąca.

Przypomnijmy, że sequel zmierza tylko na konsole Xbox i PC jako exclusive dla platform Microsoftu. Grę w dniu premiery otrzyma także każdy abonent usługi Game Pass. W związku tym posiadacze jedynie konsol PlayStation będą musieli obejść się smakiem.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.