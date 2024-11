Ten mod do STALKER 2 robi to, co nie udało się twórcom. Przy okazji pali karty graficzne

STALKER 2 z bardzo istotną zmianą

Jednym z najważniejszych elementów gry STALKER 2 miała być niesamowicie realistyczna symulacja świata gry A-Life. To tyczy się przede wszystkim wszystkich żyjących organizmów, ludzi i potworów. Niespodziewane starcia, zaskakujące zwroty akcji i wiele innych – twórcom niekoniecznie się to udało. Zanim pojawi się właściwy patch, my możemy skorzystać z ciekawej modyfikacji. Jej zadaniem jest naprawienie wszystkich tych braków i niedociągnięć.

Lista zmian wygląda dość imponująco. Co robi mod?

Uwalnia pełny potencjał życia online. Spodziewaj się wielu niebezpieczeństw

Znacznie łagodzi przypadki, w których wrogowie pojawiają się znikąd tuż za tobą, jak w tym klipie na Reddicie przedstawiającym bazę wojskową, o którym wszyscy ciągle mówią

Znaczne rozszerzenie zasięgu A-Life. Interakcje NPC i NPC można zobaczyć i usłyszeć z daleka.

Różne frakcje będą walczyć o terytorium w punktach kontrolnych.

Utrzymuje nogi w cieple zimą, wpływając na wydajność – karta się grzeje!

Zapobiega czasami normalnemu pojawianiu się NPC-ów i miasteczek. Musisz zapisać grę i ponownie ją wczytać, aby NPC-e z zadań się pojawili

Mod pobierzecie za darmo z popularnego serwisu NexusMods:

Zobacz też: Kultowe gry z kiosków. W to graliśmy, gdy z kasą było krucho

Słowem, mod robi to, co nie udało się do tej pory twórcom. Wprowadza do świata STALKER 2 nowe życie, dzięki czemu czeka nas jeszcze więcej nieprzewidywalnych wydarzeń i starć podczas eksploracji. Co więcej, jeszcze bardziej pogarsza wydajność gry. W ten sposób będziemy mogli poczuć się jak podczas gry w oryginał w 30 FPS przed laty. Bez mocnego komputera lepiej tego nie instalować…

Źródło: wccftech.com