Zapowiedziano Splitgate 2. Nadchodzi kontynuacja szalenie popularnej strzelanki

Nadchodzi Splitgate 2, czyli kontynuacja świetnie przyjętej gry sieciowej z gatunku FPS, która przed laty ukazała się na rynku. Grono fanów do dziś pozostaje naprawdę spore, co tym bardziej cieszy z uwagi na nadchodzącą kontynuację. Kiedy ta ukaże się na rynku i na jakich platformach będzie dostępna?

Nadchodzi Splitgate 2 – darmowy FPS online na PC i konsole

Nad Splitgate 2 pracuje doświadczony zespół, który planuje “zapewnić graczom niespotykane i jedyne w swoim rodzaju doświadczenie online”. Gra nie zrywa ze swoją przeszłością. Tytuł nadal będzie nawiązywał do klasyków gatunku, czyli genialnych, staroszkolnych strzelanek sieciowych, w stylu Quake czy Unreal Tournament. Kiedy gra ukaże się na rynku? Dowiedzieliśmy się, że premiera jest planowana na 2025 rok. Nowa odsłona Splitgate będzie dostępna zarówno na PC, jak i na konsolach tej oraz poprzedniej generacji.

Poniżej znajdziecie dopiero co opublikowany trailer nowej gry:

Warto przypomnieć, że pierwsza odsłona gry wyszła na rynek w 2019 roku. Coś, co początkowo było fanowskim projektem rodem z akademika, przerodziło się w gigantyczną grę sieciową. Produkcja ukazała się na pecetach i konsolach, przyciągając do siebie przeszło 20 milionów graczy. Tytuł do dziś posiada aktywną bazę użytkowników, którzy z niecierpliwością czekają na kontynuację. Jak wspominaliśmy wyżej, tak ukaże się na rynku już w przyszłym roku.

Źródło: videogameschronicle.com