Splitgate 2 rusza za darmo już za chwilę. Tytuł jako otwarta beta na PC i konsole

Już jutro, 22 maja, rusza otwarta beta Splitgate 2. Wystarczy pobrać grę na Steam, by od razu dołączyć do portali i strzelać wraz z innymi graczami – i to całkowicie za darmo, aż do premiery pełnej wersji latem. Ta, co warto zaznaczyć, również będzie dostępna jako tytuł free-to-play.

Splitgate 2 jako gra za darmo startuje w formie beta

W otwartej becie znajdziecie sporo zawartości, w tym mnóstwo nowości dla fanów, choć nadal nie wszystkie tryby ujrzą światło dzienne. Twórcy zapowiadają, że w dniu debiutu pojawią się kolejne atrakcje, o których jeszcze nie zdradzili szczegółów. Dla miłośników klasyki przewidziano tygodniowe playlisty z najbardziej lubianymi przez społeczność trybami z pierwszej odsłony Splitgate.

W serii FAQ deweloperzy podkreślili, że postępy zdobyte w becie zachowacie w pełnej wersji – nic nie zostanie zresetowane. Co więcej, otwarta beta płynnie przejdzie w premierę, więc każdy level, odblokowana skórka czy osiągnięcie zostanie z wami na stałe i będzie gotowe do użycia, gdy gra wyjdzie z fazy testów. Dodatkowo zagrają także posiadacze starszych urządzeń i fani alternatywnych platform dla Steam.

Rozszerzyliśmy, gdzie Splitgate 2 będzie dostępny w otwartej wersji beta. Oprócz Steam, PS5 i Xbox Series X/S, Splitgate 2 będzie teraz dostępny również na PS4, Xbox One i Steam Deck (za pośrednictwem Proton), a także w Epic Games i sklepie Microsoft. – czytamy w komunikacie na Steam

Dodatkowo warto dołączyć do oficjalnego Discorda Splitgate, gdzie twórcy regularnie dzielą się nowinkami i odpowiadają na pytania. Premiera pełnego Splitgate 2 nie ma jeszcze ustalonej dokładnej daty. Otwarta beta startuje 22 maja o 18:00 czasu polskiego i potrwa do momentu ogłoszenia premiery wersji 1.0.

Jeżeli szukacie darmowej, szybkiej i dynamicznej strzelanki z portalami, Splitgate 2 to propozycja w sam raz. Dzięki otwartej becie możecie przetestować nowe mapy, bronie i mechaniki za darmo, a progresja zapewni płynne przejście do finalnej wersji. Do zobaczenia na polach bitew z portalami!

