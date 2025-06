Wyczekiwana gra za darmo zadebiutowała. A wraz z nią spore kontrowersje

Za nami pierwsze pokazy z tegorocznej edycji Summer Game Fest. Jedną z wielu gier, które zaprezentowano w trakcie trwania pierwszego wydarzenia z udziałem Geoffa Keighley’a, była kontynuacja wieloosobowej pierwszoosobowej strzelanki z 2021 roku od studia 1047 Games. Produkcja zadebiutowała niespodziewanie na rynku, jednakże równie szybko pojawiły się także kontrowersje.

Summer Game Fest 2025. Splitgate 2 debiutuje z problemami

Mowa tutaj oczywiście o grze Splitgate 2, która zadebiutowała na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Deweloperzy przygotowali nawet premierową niespodziankę w postaci trybu Battle Royale. Oferuje on widowiskowe 60-osobowe mecze drużynowe w ogromnym koloseum złożonym z pięciu biomów, połączonych portalami. Do tego dodano nowe mapy, broń Gravitas Shotgun i kreator poziomów. Mimo wszystko wielu fanów uznało tryb za rozczarowujący, zwłaszcza po tajemniczych zapowiedziach typu „to nie kampania – myślcie większymi kategoriami”.

Pojawiły się także kontrowersje związane z wystąpieniem na scenie Summer Game Fest współzałożyciela studia. Ian Proulx miał bowiem czapkę z dość wymownym napisem Make FPS Great Again, co kojarzyć może się wyłącznie ze sloganem Make America Great Again. Ten z kolei jest związany z Donaldem Trumpem. Wywołało to niemałe poruszenie na Reddicie oraz w innych mediach społecznościowych. Twórca szybko skomentował wszelkie głosy krytyki, tłumacząc, że hasło nie miało charakteru politycznego.

Największym problemem okazały się jednak niezwykle drogie mikrotransakcje. Przykładem jest pakiet Nano Swarm, który pomimo 45% “promocji” kosztował równowartość około 70 dolarów. Użytkownicy zarzucili 1047 Games hipokryzję – twórcy z jednej strony krytykują Call of Duty, z drugiej natomiast kopiują Warzone i wprowadzają podobnie agresywną monetyzację. Odpowiedź twórców, że „to opcjonalne” i że „skórki są wyjątkowe”, tylko dolała oliwy do ognia. Oceny gry na Steamie szybko spadły do poziomu mieszanych.

Po fali krytyki deweloper opublikował film w mediach społecznościowych, w którym zapowiedział obniżkę cen, m.in. o połowę dla wspomnianego pakietu Nano Swarm, a także zwrot tzw. Splitcoinów dla osób, które już go kupiły. Dodał również, że celem trybu Battle Royale było wprowadzenie innowacji do gatunku, a nie bezrefleksyjne kopiowanie trendów.

