Splitgate 2 wystartowało na Steam i konsole. Nie trzeba nic płacić, aby dobrze się bawić

Fani dynamicznych strzelanek mogą już dziś sprawdzić Splitgate 2, które właśnie zadebiutowało na Steamie i na konsolach w formie otwartej bety. Gra jest dostępna za darmo i nie wymaga zaproszeń ani wcześniejszych zapisów. To pierwsza okazja, by zobaczyć, co zmieniło się względem pierwowzoru – a jest tego całkiem sporo.

Portale, strzelanie i nowa zawartość w Splitgate 2

Splitgate 2 kontynuuje także pomysł znany z pierwszej części: połączenie klasycznego arena shootera z mechaniką tworzenia portali. Pozwalają one teleportować się po mapie i flankować przeciwników w nieprzewidywalny sposób. Dodatkowo nowa wersja oferuje usprawnioną grafikę, nowe tryby gry i poprawioną fizykę poruszania się – a to dopiero początek.

Wersja beta zawiera szereg trybów PvP, w tym klasyczne deathmatche i specjalne playlisty z ulubionymi wariantami fanów. Twórcy zapowiedzieli też brak resetu postępów, co oznacza, że wszystko, co osiągniemy w becie, zostanie z nami po premierze pełnej wersji gry. Dodatkowo w grze pojawią się rotacyjne tryby z oryginalnego Splitgate’a, więc weterani poczują się jak w domu.

Otwarte testy rozpoczęły się 22 maja i potrwają aż do premiery. Konkretną datę debiutu finalnej wersji poznamy więc wkrótce. Gracze mogą już teraz pobrać betę z poziomu Steam i wskoczyć do futurystycznej walki z pomocą karabinów… i portali.

Źródło: Steam