Ta cyberpunkowa gra akcji obiecuje rewolucyjny system walki. Oto zwiastun SPINE

SPINE zapowiedziano już jakiś czas temu, ale teraz w końcu dostaliśmy konkrety. I wiele wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia z grą, która może przekonać fanów science-fiction, cyberpunka i wszystkich tych, którzy po prostu lubują się w estetyce „gun fu”. To znaczy, walka wręcz przeplatana ze strzelaninami na krótkich dystansach. Brzmi świetnie, ale jak działa w praktyce?

No właśnie tu pojawia się problem, bo niestety SPINE nie otrzymało żadnego zwiastuna, który mógłby nam pokazać grę w akcji. Trailer może i zapowiada coś nowego, ale jest zwykłą, renderowaną scenką. Do tego Nekki to studio, które trudni się w grach… mobilnych. Możemy ich kojarzyć z serii Shadow Fight (bardzo udanej, swoją drogą) czy też dynamicznej platformówki Vector. Nic dziwnego, że chwalą się nowym uniwersum, które trafi na nowe platformy, bo mowa o PC i konsolach.

SPINE to bogata w fabułę gra akcji dla jednego gracza, koncentrująca się na intensywnych walkach w zwarciu, w estetyce rodem z filmów Gun Fu. Zwiększ swój refleks za pomocą augmentacji Spine i strzelaj do złoczyńców z bliska, masowo, wykonując wszelkiego rodzaju choreograficzne ruchy bronią palną! – ogłaszają twórcy

Na karcie Steam nie znajdziecie wiele więcej, bo jedynie statyczne obrazki z renderowanego trailera. Jeśli jednak gra sama w sobie spełni obietnice, przynajmniej pod względem systemu walki może być czymś unikatowym. Całość kojarzy mi się bardzo mocno z cyberpunkową wersją Sifu, podszytą elementami Remember Me, a miejscami nawet i Mirror’s Edge. No ale to jedynie skojarzenia bijące ze zwiastuna. Na więcej informacji trzeba zaczekać.