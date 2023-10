Marvel’s Spider-Man Remastered ze zmianami względem oryginału? Spostrzegawczy gracz zauważył ciekawy szczegół

Remaster gry musi różnić się od oryginału. To oczywiste, wszak oczekujemy od poprawionych wersji ładniejszej grafiki i nie tylko. A co z tajemniczymi zmianami, które niekoniecznie ograniczają się do podbitej rozdzielczości? Taką zmianę w Spider-Man Remastered zauważył pewien bardzo spostrzegawczy gracz.