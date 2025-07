Warhammer 40,000: Space Marine 2 najtaniej. Tak niskiej ceny jeszcze nie było

Kosmiczni marines kontra roje tyranidów? Brzmi jak klasyk, ale tym razem w naprawdę dobrej cenie. Space Marine 2 zalicza właśnie swoją historycznie najniższą przecenę na Steamie.

Wszystkie edycje Warhammer 40,000: Space Marine 2 taniej

Steam rzucił graczom naprawdę porządną promocję na ubiegłoroczny hit od Saber Interactive. Standardowa edycja Warhammer 40,000: Space Marine 2 kosztuje teraz jedynie 115,49 zł (zamiast 209,99 zł), co oznacza największą do tej pory obniżkę na platformie Steam od premiery. Ale to nie wszystko. Edycja Gold (z przepustką sezonową i dodatkami) spadła z 349,99 zł do 175,99 zł, a najbardziej wypasiona Ultra Edition kosztuje teraz 192,49 zł, czyli prawie o połowę mniej niż zazwyczaj.

Warto przypomnieć, że Space Marine 2 jest kontynuacją intensywnej, brutalnej akcji z widokiem z trzeciej osoby. Wracamy tu do roli porucznika Titusa, tym razem w zakonie Ultramarines, który znów musi oczyścić galaktykę z robactwa i Chaosu. Gra działa na autorskim silniku Swarm Engine, który wyświetla setki przeciwników jednocześnie. Do tego dochodzą kooperacyjne misje PvE, PvP, sześć klas do wyboru, mnóstwo broni, umiejętności i masa kosmetycznych opcji dla tych, którzy lubią stylową rzeź. To naprawdę spora gra, mogąca pochłaniać mnóstwo godzin. Zresztą, przeczytajcie naszą recenzję.

W nowym trybie Oblężenia trzech graczy stawia czoło nieskończonym falom tyranidów i oddziałów Chaosu. Punkty zdobyte za przeżycie można wydać na amunicję, leczenie lub wezwać wsparcie – od zwykłych jednostek po ikonicznego drednota. Krwawa masakra z każdą minutą staje się coraz bardziej bezwzględna, aż do ostatniego tchnienia.

Źródło: Steam