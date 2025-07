Kosmiczna promocja! Space Marine 2 najtaniej w historii na Xbox

Najlepsza cena w historii za Space Marine 2 na Xbox

W tym tygodniu Xbox nie rozpieszcza nowościami, ale jedna oferta zdecydowanie wybija się na tle reszty. Space Marine 2, długo wyczekiwana kontynuacja kultowej strzelanki osadzonej w mrocznym uniwersum Warhammera 40K, jest dostępna za rekordowo niską cenę – 164,00 zł, co oznacza aż 45% zniżki względem ceny regularnej. Warunek? Trzeba być subskrybentem Xbox Game Pass. Aby skorzystać z promocji, wystarczy wejść w sklep Microsoftu na konsoli, przejść do sekcji “Deals with Game Pass” i znaleźć SM2 wśród innych przecenionych tytułów. To świetny moment na wejście do akcji — szczególnie że twórcy właśnie wypuścili darmowy update 8.0 z nowym trybem rozgrywki oraz ogłosili drugi rok wsparcia dla gry, pełen misji PvE, nowych wrogów i broni.

Deweloperzy z Saber Interactive zapowiedzieli również nowy roczny season pass, który połączy darmowe aktualizacje z płatną zawartością premium. Wszystko to dzięki ogromnemu wsparciu społeczności, która od premiery aktywnie wspiera grę. Już teraz Space Marine 2 uznawana jest za jedną z najlepszych kooperacyjnych strzelanek ostatnich lat, dynamiczną, brutalną i piekielnie satysfakcjonującą.

Zobacz też: Jeden prosty trik w Death Stranding 2 zupełnie zmienia rozgrywkę. Chodzi o skradanie i walkę

Jeśli jeszcze nie znasz serii, to nic straconego. Space Marine: Master Crafted Edition, czyli zremasterowana wersja pierwszej części, również trafiła niedawno do Xbox Game Pass. To doskonały sposób, by poznać losy Kapitana Titusa i przygotować się na to, co niesie ze sobą kontynuacja. Kosmos nigdy nie był tak przystępny cenowo — i tak niebezpieczny.

Źródło: purexbox.com