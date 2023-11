South Park z nowym trailerem

South Park: Snow Day to gra zapowiedziana już jakiś czas temu. Do tej pory nie mieliśmy okazji zobaczyć jej „w ruchu”, ale to na szczęście się zmieniło. Do sieci trafił zwiastun przedstawiający rozgrywkę. Co ważne, gra będzie mocno różnić się od dwóch ostatnich gier wydanych w uniwersum. Poprzednie tytuły spod egidy Ubisoftu były grami RPG. Tym razem czeka nas jednak coś zupełnie innego. Zobaczcie sami:

Najnowsza gra w popularnym uniwersum będzie kooperacyjną grą akcji. Wcielimy się w nowego mieszkańca South Park, który dołącza do znanych bohaterów (Cartman, Stan, Kyle, i Kenny) w świętowaniu odwołania lekcji z powodu wielkiej śnieżycy. W grze panuje chaos, a dzieciaki korzystają z okazji do dobrej zabawy. Gra umożliwia jednoczesne przemierzanie świata z trzema znajomymi lub botami-sojusznikami. Gracze biorą udział w szaleńczych walkach między frakcjami i tworzą zupełnie nową historię, ustalając zasady podczas rozgrywki.

Kiedy premiera? Na ten moment nie znamy żadnej konkretnej daty. W sieci widnieje informacja, jakoby miał to być 2024 rok. Nie wiemy jednak, kiedy dokładnie.

Gra będzie dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, oraz na komputerach osobistych. South Park: Snow Day będzie posiadać polską wersję językową w formie napisów.