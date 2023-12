South Park: Snow Day z datą premiery… i kolekcjonerką z uchwytem na papier toaletowy…

South Park: Snow Day nadchodzi na konsole i PC

Nadchodząca gra w popularnym uniwersum nie budzi zbyt pozytywnych emocji fanów. Kooperacyjny tytuł akcji mocno odbiega od świetnie przyjętych gier RPG i niewiele wskazuje na to, aby miał to być hit. Dotychczas mogliśmy zobaczyć m.in. trailer rozgrywki, który niezupełnie przypadł komukolwiek do gustu. Teraz w sieci pojawił się nowy materiał, choć nie wnosi on zbyt wiele nowości. Zresztą, zobaczcie sami:

No nie, nie pasuje mi ta trójwymiarowa grafika. Mam wrażenie, jakby wzięto pierwowzór i dość mocno wypłukano go z klimatu. Dobrze, chociaż, że zachowano charakterystyczne głosy postaci, ale to i tak niewiele. Co jeszcze wynika z prezentowanego wideo? Na pewno to, że poznaliśmy konkretną datę premiery i kilka dodatkowych szczegółów.

South Park: Snow Day ukaże się na rynku już 24 marca 2024 roku. Gra będzie dostępna na PC, Xbox Series X, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Gra w podstawowej wersji będzie wyceniona na 29,99 euro, więcej zapłacimy za edycję Deluxe (49,99 euro). To jednak nie koniec — dostępna będzie bowiem również edycja kolekcjonerska, w skład której wejdzie:

Gra

Śnieżna kula (wykonana ze szkła i żywicy, wysoka na 17 cm)

Uchwyt na papier toaletowy

Czapka Cartmana

Karty Tarota

Soundtrack

Skusicie się? Cena w Polsce to nieco poniżej tysiąca złotych. Swoją drogą, czy tylko mnie dziwi wydawanie gry w śnieżnych klimatach… pod koniec marca?