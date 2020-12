Sony zarobiło fortunę na God of War i Horizon Zero Dawn. Siła gier single-player

Produkcje dla jednego gracza od Sony osiągnęły gigantyczny sukces. God of War i Horizon Zero Dawn przyniosły wydawcy ogromne dochody.

Niektórzy wydawcy twierdzą, że gry single-player mają lata świetności już dawno za sobą. Sukces finansowy takich produkcji jak The Last of Us Part II czy chociażby Cyberpunk 2077 świadczy jednak o tym, że gracze wciąż cenią sobie jednoosobowe opowieści i nie ma mowy o zmianie trendów.

W kwestii gier single-player zdecydowanie przoduje Sony, które buduje swój repertuar na mocnych produkcjach dla jednego gracza, co przekłada się na świetną sprzedaż konsol PlayStation. Profil LinkedIn menadżera marketingowego PlayStation zdradza, że sukces największych marek Japończyków to nie tylko puste slogany, ale i faktyczne wyniki.

Opublikowane przez niego dane wskazują, że reboot God of War wygenerował do 2019 roku aż pół miliarda dolarów dochodu. Gra rozeszła się w ponad 10 milionach egzemplarzy, z czego 40% stanowiły cyfrowe kopie.

Nieco gorzej, choć wciąż świetnie jak na nową markę prezentują się wyniki Horizon Zero Dawn. Produkcja Guerilla Games sprzedała się w ilości ponad 8 milionów sztuk, co jest naprawdę świetnym wynikiem jak na świeże IP.

Strategia Sony działa więc doskonale i nic nie wskazuje na to, aby PlayStation miało przestać być rajem dla graczy ceniących sobie gry single-player. Wyniki cieszą samego wydawcę jak i deweloperów i zapewne na nowej generacji konsol taki stan rzeczy nie ulegnie zmianie.

Jakub Stremler Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy. Miłośnik kultury bardziej i mniej popularnej. Fan Hideo Kojimy, literatury weird fiction (Lovecraft, Poe, Ligotti!) oraz dobrej muzyki. Gra właściwie we wszystko. Od sandboxów, przez RPG, aż po tytuły indie z najgłębszych zakamarków Steam. Ceni sobie oryginalne pomysły, dobre, odważne historie i stronę artystyczną produkcji. Przygodę z grami rozpoczął od drugiego Turoka, przeszedł fazę zatwardziałego pecetowca, a następnie konsolowca, tylko po to, żeby skończyć jako gracz multiplatformowy.