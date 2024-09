Gry Sony, a przynajmniej ich część z pewnością będzie dostosowana do przyjemnego grania przez zarówno najmłodszych, jak i starszych fanów interaktywnej rozgrywki. Firma chce tworzyć produkcje z gatunku “family friendly” na skutek sukcesu gry Astro Bot.

Astro Bot i inne gry dla rodziny – oto cel Sony

W ostatnim czasie na rynku mogliśmy zaobserwować doprawdy ciekawą sytuację. W krótkim czasie spod skrzydeł Sony wyszły dwie produkcje. Concord, szalenie droga i tworzona przez 8 lat strzelanka sieciowa i Astro Bot – gra zdecydowanie tańsza, skupiona na zabawie dla jednego gracza. Pierwszy tytuł okazał się być niesamowitą klapą, drugi zaś zebrał genialne oceny i dla wielu stanowi najlepszą grę tego roku. Niby jedna firma, a tak różny rezultat.

To nie umknęło uwadze włodarzom firmy. W ostatnim podcaście wypowiedział się sam Hermen Hulst, prezes Sony Interactive Entertainment. Wyjawił on, że firma musi nieco zmienić swoje podejście do gier, które będą wydawane na rynku. Jego zdaniem pora dostarczać wysokiej jakości produkcje family friendly, czyli gry rodzinne — zupełnie takie, jak wspomniany Astro Bot.

Myślę, że to niezwykle ważne, aby studia PlayStation tworzyły gry w różnych gatunkach. Rynek familijny to dla nas naprawdę istotna rzecz, na której powinniśmy się skupić.

Hermen Hulst, prezes Sony Interactive Entertainment

Możemy śmiało oczekiwać, że Sony przynajmniej częściowo spojrzy przychylnym okiem na proste, ale jakże zabawne i dobre gry dla jednego gracza w formule bardziej zbliżonej do klasyków gamingu. Jasne, marka PlayStation kojarzy nam się z epickimi historiami i grami rodem ze studia Naughty Dog, ale przecież w tym wszystkim musi znaleźć się też miejsce na prostą zabawę w kolorowym świecie, prawda?

Źródło: Oficjalny podcast Sony