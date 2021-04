Sony stawia na adaptacje swoich głośnych marek na smartfony

Czy rynek mobilny stanie przed Sony otworem? Japończycy planują wydać swoje najgłośniejsze IP na smartfony.

Chociaż gry na telefony komórkowe nie są tym co tygrysy lubią najbardziej, to trudno je bagatelizować. Zdaniem analityków rynek gier mobilnych przekroczy wartość 100 mld USD w 2023 roku (źródło). Trudno się więc dziwić, że Sony chce trafić ze swoją ofertą do możliwie jak najszerszego grona graczy. Wcześniejsze próby zdobycia tego segmentu, zakończyły się klęską. W opinii byłego pracownika firmy, PS Vita była porażką, która nie spełniła żadnych oczekiwań. Firma miała m.in. problem z tym w jaki sposób reklamować sprzęt. Dodatkowo handheld bardzo szybko został złamany przez hakerów, co sprawiało, że piraty zalały rynek (więcej w tym miejscu).

Być może niektórzy z Was pamiętają również o telefonie-konsoli z systemem Android, który nazwano Sony Ericsson Xperia Play. Urządzenie umożliwiało pobieranie gier z Android Market oraz serwisu PlayStation pocket. W ten sposób mogliśmy na urządzeniu ograć m.in. Crasha Bandicoota. Kontroler dobrze leżał w dłoni i chociaż nie był aż tak wygodny jak pad, to dało się do niego przyzwyczaić. Niektórzy wyczekiwali następcy Sony Ericsson Xperia Play, ale Japończycy musieli ostatecznie dojść do wniosku, że projekt nie jest wart świeczki. Poniżej prezentujemy zdjęcie, które przedstawia prototyp, nigdy nie wydanej konsoli z funkcją telefonu.

Sony Ericsson Xperia Play 2.

Sony chce wydawać gry na smartfony

Warto przeanalizować ogłoszenie o pracę, jakie pojawiło się w sieci. Mowa o stanowisku dla Szefa Działu Mobilnego. Do obowiązków nowozatrudnionej osoby, należeć będzie m.in. adaptowanie znanych z PlayStation IP na smartfony. Jest więc całkiem możliwe, że w przyszłości doczekamy się dedykowanych telefonom wersji: The Last of Us, Uncharted czy Days Gone. Praca nad niektórymi projektami została rozpoczęta, niestety póki co brak jakichkolwiek konkretów.

Można też przypuszczać, że Sony dostosuje swoje gry do realiów free to play (tak jak było m.in. w przypadku najnowszego Crasha). Mimo tego, że produkcje dystrybuowane są za darmo, to naszpikowane są reklamami i mikrotransakcjami. W rezultacie ciężko jest czerpać jakąkolwiek przyjemność z tytułów, w których niejednokrotnie więcej czasu poświęcamy na oglądanie przekazów reklamowych niż na samą zabawę. Skoro jednak istnieje popyt na tego rodzaju produkcje, to nic dziwnego, że Sony wydając gry na smartfony, pragnie ukroić kawałek tortu dla siebie. A czy Wy macie jakieś ulubione komórkowe tytuły, po które regularnie sięgacie?

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.