Były pracownik Sony odkrywa karty po latach. PS Vita porażką, która nie spełniła żadnych oczekiwań

Sony na początku miało ogromne nadzieje w stosunku do PS Vita. Jednak szybko przestało wspierać sprzęt.

W jednej z niedawnych sesji AMA na Reddicie, brał udział były pracownik Sony (zweryfikowany przez Reddit). Gracze mogli mu zadać pytania, gdzie głównym tematem stała się konsola PS Vita. Z wypowiedzi byłego pracownika dowiadujemy się wielu interesujących rzeczy, trochę zza kulis.

Okazuje się, że Sony bardzo szybko spisało PlayStation Vita na straty i tym samym przestało wspierać platformę. Po pierwsze, firma nie wiedziała, jak reklamować sprzęt, przez co nie mogła trafić do większego grona odbiorców. Słaba sprzedaż spowodowała, że Sony zdecydowało się już na przełomie 2016 i 2017 roku uśmiercić konsolę. W jaki sposób?

Projekt PS Vita nie miał prawa się udać?

Producenci dostali informację o tym, aby nie przeceniać swoich gier w PS Store, co miało specjalnie zniechęcić graczy do zakupu. Sony nie chciało bowiem dalej wspierać sprzętu i wydawać na jego utrzymanie pieniędzy. Sama sprzedaż PS Vita była ponoć tak fatalna, że nie udało się spełnić żadnych prognoz.

Ponadto, według byłego pracownika Sony, kultura w japońskim oddziale producenta była taka, że jeśli projekt okazuje się na początku nierentowny, to szybko zapada decyzja o jego uśmierceniu. W USA działa się inaczej, gdzie mimo wszystko firmy starają się ratować swoje produkty. To doprowadziło do starć pomiędzy amerykańską a japońską dywizją Sony i nie pomagało promować przenośnej konsoli.

Dodatkowo sporym problemem okazał się fakt, że dość szybko konsola została złamana przez hakerów i tym samym doprowadzono do rozszerzenia się piractwa na PS Vita.

Co interesujące, Sony starało się szybko o projekcie zapomnieć. Nie przeprowadzono nawet dokładnych analiz sytuacji, dlaczego projekt PlayStation Vita się nie udał.

Prawdopodobnie za porażkę odpowiada wiele czynników. W czasie kiedy PS Vita debiutowała na rynku, mieliśmy ogromny rozkwit gier na smartfony. Dodatkowo przez wiele pierwszych miesięcy, brakowało gier na wyłączność na Vitę, gracze mocno na to narzekali.

