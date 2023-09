Przejęcie Bungie jest bardziej wartościowe od przejęcia Activision – uważa Sony, które przejęło Bungie

Co się stanie, gdy kolega kupuje sobie samochód droższy i z lepszymi osiągami od Waszego? Niektórzy mają to gdzieś, inni zazdroszczą, a jeszcze inni wchodzą w tryb „kontroli strat”. Mówimy sobie „ale na pewno więcej pali…” czy „bagażnik jakiś taki mniejszy…”. I tak właśnie zrobiło Sony, ale w związku z przejęciem międzynarodowych gigantów gamingowych.

Sony się broni?

Cały czas wychodzą na jaw nowe ciekawostki związane z Sony i Microsoftem w sprawie przejęcia Activision Blizzard (które finalnie może się zakończyć). Najnowsza ciekawostka wydaje się zabawną anegdotką, patrząc na to, o jakich molochach mówimy. Prezes PlayStation Jim Ryan miał jednoznacznie stwierdzić, że Sony lepiej zrobiło, przejmując Bungie, niż Microsoft przy zakupie całego Activision Blizzard.

Takie komentarz został wystosowany inwestorom w amerykańskiej międzynarodowej firmie świadczącej usługi finansowe Fidelity. W rozmowach z 2022 roku Jim Ryan został zapytany o to, co uważa na temat przejęcia Activision Blizzard przez konkurencję.

Patrząc na 69 miliardów dolarów za Activision w porównaniu do 3,6 miliarda dolarów za Bungie, uważamy, że Bungie może dać nam znacznie więcej niż przejęcie Activision za 69 miliardów dolarów. I to jeszcze przed rozważeniem względnej wartości tej konkretnej transakcji. – uznał Ryan (za PlayStation Lifestyle)

No cóż… Wiem, o co mu chodzi. Patrząc na kwotę przejęcia, potencjalne zyski i to, jak istotne jest Bungie dla PlayStation w budowaniu gier-usług, ma to wszystko sens. Słowa jednak użyte w takiej właśnie formie brzmią co najmniej kuriozalnie. No nie uwierzę, że Bungie wygeneruje więcej dla firmy niż Activision Blizzard, które dosłownie nieustannie „trzepie” pieniądze na mobilkach od Kinga. Nie mówiąc o Call of Duty, Blizzardzie i innych zasobach firmy. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, gdy Sony negatywnie ocenia taką transakcję.

Na marginesie zaznaczę tylko, że Bungie niegdyś należało do Microsoftu. Później podpisało umowę z Activision, aby ostatecznie trafić do Sony.