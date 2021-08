Sony zalicza spory spadek aktywnych graczy i abonentów Plusa, ale się tym nie martwi

Na konsolach PlayStation w ostatnich kwartałach odnotowano znaczący spadek aktywnych graczy i subskrybentów jednego z abonamentów dostępnych na sprzęcie tej firmy. Okazuje się, że Sony nie uważa tego za powód do paniki.

W pierwszym kwartale 2020 roku japoński gigant mógł pochwalić się na swoim sprzęcie do grania 114 milionami aktywnych użytkowników. Na przestrzeni ostatnich miesięcy liczba ta drastycznie spadła o około 10 milionów, co bez wątpienia jest ogromną różnicą. Drugą kwestią jest liczba subskrybentów Plusa – w ostatnim kwartale ubiegłego roku było ich 47,6 miliona. W okresie od stycznia do marca 2021 roku już jedynie 46,3 miliona zainteresowało się tym abonamentem.

Hiroki Totoki (dyrektor finansowy Sony) podczas ostatniej kwartalnej konferencji prasowej podzielił się swoją opinią na temat wspomnianego spadku – czytamy na łamach serwisu Video Games Chronicle.

Oczywiście, 104 mln nie jest mocną liczbą, ale czy patrzymy na to jako na trend spadkowy? Nie sądzimy, że tak. (…) Staramy się analizować różne elementy, ale nie ma żadnych rzucających się w oczy trendów, które moglibyśmy uchwycić. Być może w tym lub przyszłym miesiącu będziemy musieli dalej obserwować i robić analizy. – informuje Hiroki Totoki, dyrektor finansowy Sony, podczas kwartalnej konferencji

Osobiście widzę w słowach Hiroki Totokiego dobre podejście do całej sytuacji. W mojej opinii te mogą być mocno związane z powrotem do normalności w związku z pandemią na całym świecie. Wiele osób może mieć po prostu już mniej czasu na granie. Drugim powodem najpewniej są gry, które w ostatnim czasie trafiały do PS Plus. Niestety, i sierpniowa oferta abonamentu w opinii naszej redakcji wypada miernie. Więcej mogliście już przeczytać w tym artykule.

Według Was postawa japońskiego giganta jest jak najbardziej na miejscu?