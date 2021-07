Sniper Ghost Warrior Contracts 2 otrzymuje darmowy dodatek [WIDEO]

Niecałe dwa miesiące po premierze Sniper Ghost Warrior Contracts 2 doczekało się bezpłatnego rozszerzenia. DLC Butcher’s Banquet oferuje przede wszystkim zupełnie nowy region.

SGWC2 zadebiutowało 4 czerwca 2021. Teraz fani twórczości polskiego CI Games mogą zupełnie za darmo pobrać dodatkową zawartość do gry.

Akcja Butcher’s Banquet rozgrywa się po wydarzeniach z podstawowej wersji Snipera. W ramach dodatku otrzymujemy garść nowych kontraktów. Przede wszystkim jednak twórcy dodali malowniczą lokację ze starożytną świątynią. Region zaprezentowano na trailerze, który publikujemy poniżej.

Przy okazji warto również wspomnieć o zapowiedzianej wcześniej aktualizacji gry do PS5. Twórcy ogłosili, że Sniper Ghost Warrior Contracts 2 trafi na nowe konsole Sony 24 sierpnia 2021. Next-genową wersję będzie można kupić zarówno w pudełku, jak i cyfrze. A jeśli posiadacie SGWC2 na PlayStation 4, aktualizację do piątki otrzymacie za darmo.

Jeśli chodzi o ulepszenia, jakie zaoferuje update, to będzie to krótszy czas ładowania, odświeżenie grafiki oraz – co w przypadku strzelanek cieszy wyjątkowo – wsparcie dla DualSense. To ostatnie udogodnienie na pewno bardzo uatrakcyjni rozgrywkę.