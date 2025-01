Dziwaczna konsola od Nintendo i Sony może stać się faktem po wielu latach

Jeśli nie wiecie, to na długie lata przed wydaniem pierwszej konsoli PlayStation, Sony i Nintendo mieli pewien całkiem ciekawy pomysł. Nintendo chciało bowiem stworzyć SNES-a w wersji CD-ROM, do czego zresztą zaangażowano właśnie braci po fachu. Po kilku próbach niestety zrezygnowano z dalszego rozwoju i sprzęt znany jako SNES CD lub też Nintendo PlayStation po prostu nigdy nie powstał. Po tym fiasku, Nintendo nawiązało współpracę z Philipsem, umożliwiając im tworzenie gier reprezentujących marki wielkiego N na Philips CDi. Sony z kolei skupiło się na sobie i tak powstało pierwsze PlayStation.

Nigdy niepowstała konsola powraca jednak jak bumerang. Jakiś czas temu swoją wersję sprzętu stworzył nawet jeden z YouTuberów, choć zrobił to w dość prosty i ograniczony sposób. Teraz za utworzenie działającego modelu wziął się moder znany jako Cosam the Great. Jest on twórcą własnej płytki drukowanej dla SEGA Neptune, więc zna się na rzeczy. Ostatnio stworzył również własne PCB dla Nintendo PlayStation, co z kolei może umożliwić powstanie całej konsoli. Albo chociaż odpalenie sprzętu na niej opartego.

Szkoda tylko, że gier na SNES CD nie ma (no dobra, jest chyba tylko jedna), więc jest to raczej ciekawy eksperyment niż coś faktycznie ponadczasowego. Dla fanów retrogamingu i konsol 16-bitowych to i tak fajna ciekawostka. Poza tym zawsze może okazać się podwaliną pod konwersje gier choćby z takiego Philips CDi albo tworzenie nowych, własnych pozycji.

Źródło: DSOGaming