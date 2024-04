Jak dobrze może wyglądać gra, która ma na karku już kilkanaście lat? Wychodzi na to, że nie ma żadnych ograniczeń. W sieci pojawiło się nagranie wideo, które prezentuje nam popularne The Elder Scrolls V: Skyrim, jednak tym razem przygotowane na silniku Unreal Engine 5. Fragment gry na wideo prezentuje się zjawiskowo i chyba jest to gra moich marzeń. Co powiecie na taki “remaster” tej kultowej produkcji? Zobaczcie sami.

Skyrim na Unreal Engine 5 to prawdziwie cudowna rzecz

W sieci często pojawiają się fanowskie wyobrażenia na temat tego, jak dana gra wyglądałaby w nowej i lepszej grafice. W przypadku Skyrima możemy zainstalować sporo modów, jednak nadal jest to ta sama, coraz starsza produkcja. Lepsza tekstura nie sprawi, że sam silnik gry będzie lepszy. Co innego, gdy grze owy silnik po prostu zmienimy. Najlepiej na taki, który generuje bodaj najlepszą grafikę i nadaje się do praktycznie wszystkich rodzajów gier, zarówno na PC, jak i na konsolach.

No ale do rzeczy. Na kanale Leo Torres autor umieścił filmik, w którym prezentuje Skyrima w iście współczesnej grafice. Autor przygotował fragment świata (konkretniej Falkreath), który zyskał nowe oblicze. To nie tylko nowoczesne i wysokiej jakości tekstury, ale także poprawione oświetlenie, czy wygładzanie krawędzi przy pomocy NVIDIA DLAA. No i ten Unreal Engine 5 – robi robotę!

Oto materiał:

Nie zabrakło również poprawek w przypadku niektórych modeli i ogólnych szlifów, przygotowujących swoistą wersję gry na “nową generację”. Projekt nie ma oczywiście nic wspólnego z oficjalnym remasterowaniem gry czy nowym wydaniem. Ot, po prostu pewien fan chciał pokazać, jak gra mogłaby potencjalnie wyglądać.

Biorąc pod uwagę ogrom samego RPG, jak i szalenie wciągającą rozgrywkę muszę przyznać, że takie pełnoprawne odświeżenie byłoby strzałem w dziesiątkę. Skyrim nadal przyciąga wielu graczy, którzy mimo wszystko nic sobie nie robią z upływających lat od premiery. Może zamiast nowej, szóstej już odsłony wolelibyście zagrać w mocno zremasterowaną “piątkę”? Co wy na to?

Źródło: Leo Torres na YouTube