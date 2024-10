Skull and Bones to najdroższa gra w historii? Ubisoft, to wygląda coraz gorzej…

W sieci pojawiają się kolejne doniesienia i plotki na temat wydarzeń wewnątrz Ubisoftu. Ostatnie doniesienia sugerują kwotę, jaką mogła pochłonąć produkcja gry Skull and Bones. Jeżeli te się potwierdzą, to oznacza, że Ubisoft stworzył najdroższą grę w historii. I na dodatek ta zupełnie nie była tego warta…

Skull and Bones i Ubisoft, czyli niezbyt udana historia

Gra Skull and Bones była przez Ubisoft reklamowana jako pierwsza pozycja z segmentu AAAA, czyli jeszcze drożej i jeszcze lepiej. Czy lepiej, to tak średnio – tytuł nie osiągnął oczekiwanego sukcesu i był dość chłodno przyjęty przez graczy. Jeżeli natomiast chodzi o cenę, to… Cóż, w tym wypadku możemy mieć do czynienia z naprawdę wielką klapą. Najnowsze plotki dotyczące Ubisoftu sugerują, że tytuł mógł pochłonąć gigantyczne fundusze.

Mówi się, że gra kosztowała między 650 a 850 milionów dolarów. To kolosalna suma, która zostawia w tyle wszystkie gry wydane w historii, nawet tak drogie tytuły, jak Cyberpunk 2077 czy Red Dead Redemption 2. W te koszta wlicza się też m.in. wydatki na marketing i inne działania promocyjne. Tak czy inaczej, na pewno te pieniądze nie zostały odzyskane. Średnia sprzedaż jest potwierdzona m.in. przez niskie zainteresowanie graczy na PC i konsolach, bo gra w to mało kto.

Wychodzi na to, że problemy Ubisoftu są jeszcze większe, niż mogło się nam to wydawać. Dodajmy do tego słabą sprzedaż Star Wars Outlaws, czy niedawne przesunięcie premiery Assassin’s Creed Shadows. Jest naprawdę nieciekawie…

