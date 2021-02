Battlefield 6 tworzy również studio DICE LA

Okazuje się, że DICE LA będzie pracować nad grą Battlefield 6. Do niedawna nie było wcale pewne, czy Zampella i jego zespół wesprą projekt.

Na temat współpracy dowiadujemy się z Twittera. U niektórych wieść ta mogła wywołać konsternację. Ostatnimi czasy dużo mówiło się o tym, że Vince Zampella, który przejmował kontrolę DICE LA, będzie miał w planach stworzenie zupełnie nowej gry. Pierwotny plan uległ wiec zmianie. Możemy zastanowić się czy po skończeniu prac nad FPS’em, Zampella zechce skupić się ze swym zespołem na własnej produkcji.

No Jedi… — Justin Wiebe (@JA_Wiebe) February 8, 2021

Battlefield 6 – niepotwierdzone informacje

Plotki sugerują, że FPS ukaże się pod koniec bieżącego roku. Produkcją ma być silnie inspirowana trzecią odsłoną serii Battlefield. Fabuła ma przedstawiać fikcyjny konflikt, który rozgrywa się we współczesnych czasach. Gra ma zapewnić największe bitwy jakie dotychczas pojawiły się w serii, a mocne wrażenie ma robić sposób w jaki niszczone będą budynki. Destrukcja otoczenia rzekomo jest bardzo efektowna, ponieważ wykraczać będzie poza to co znamy z modelu zniszczeń nazwanego Levolution. Silnik gry na bieżąco obliczy rozkład budowli, który teraz nie będzie predefiniowany.

Nie zabraknie też walk wieloosobowych. Pogłoski mówią, iż naprzeciw siebie staną drużyny, złożone z 3 bądź 4 członków oddziału. Zespołem kierować będzie dowódca, ale jego roli jeszcze nie znamy. Wiemy natomiast, że pojawią się klasy takie jak: inżynier, szturmowiec czy zwiadowca.

Zobacz również:

Wojna totalna albo totalna klapa od EA

Nowe nieoficjalne informacje. Rozgrywka na mapach dla ponad 128 graczy

Cieszący się sławą Tom Henderson, będący YouTuberem sugeruje także obecność elementów free to play. Najpewniej byłyby one powiązane z popularnym ostatnimi czasy, trybem Battle Royale. Twórcy mają zadbać również o rozgrywkę międzyplatformową. Gra ma wyjść zarówno na konsolach VIII i IX generacji jak i na komputerach klasy PC. Przy czym wersje tytułu dedykowane PS4 i Xboksowi One mają znacząco odstawać od edycji, które zostaną wydane na nowy sprzęt.

Rzeczywistość zweryfikuje z pewnością, ile z przedstawionych informacji okaże się zgodna ze stanem faktycznym.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele. Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.