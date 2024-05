Nowy pokaz gier Silent Hill oficjalnie nadciąga. W końcu poznamy datę premiery remake’u “dwójki”?

Fani zapomnianej na lata serii horrorów od Konami mogli mieć ostatnio problemy z zasypianiem, bo przez tak długi czas nie było wiadomo nic na temat możliwej daty premiery kolejnych gier. W końcu nie tylko darmowym The Short Message człowiek żyje.

Silent Hill Transmission oficjalnie

Przy okazji poprzedniego eventu Konami w końcu oficjalnie ogłosiło, że marka powraca i nie doczeka się jedynie remake’ów, a kompletnie nowych części i spin-offów. Wtedy również potwierdzono produkcję filmowej adaptacji drugiej części serii. Od tamtej pory minęło trochę czasu, a gracze nie dostali zbyt wiele. Tak naprawdę to praktycznie nic, czym japoński wydawca wywołał kolejne kontrowersje, szczególnie wokół odświeżenia drugiej części od polskiego Bloober Team.

Teraz na oficjalnym koncie marki na Twitterze pojawiła się tak bardzo oczekiwana zapowiedź. Konami zaprasza na kolejny pokaz Silent Hill Transmission, który ma odbyć się już 30 maja o godzinie 1:00 czasu polskiego.

Dowiedzieliśmy się również, że zaprezentowane zostaną nowe informacje w sprawie gier, ale również i konkrety związane z filmem. Do tego nowości w postaci merchu, którym od lat Konami raczy fanów, nie wydając nawet nowych gier z cyklu. No ale zawsze coś. Wszyscy oczywiście liczą na pokaz Silent Hill 2 Remake wraz z datą premiery. Teraz wydaje się to zdecydowanie bardziej realistyczne niż do tej pory.

Pokaz ten stanowi jednak gorzką wieść dla wszystkich, którzy nie mogli doczekać się pokazu PlayStation Showcase 2024. Spekulowano, że wielkie wydarzenie PlayStation może odbyć się pod koniec miesiąca i zaoferować nowe materiały właśnie z projektu Bloober Team. Skoro jednak gra zostanie pokazana na evencie Konami, to równie dobrze ostatnie spekulacje o wydarzeniu State of Play (znacznie mniejszego “kalibru”) mogą być prawdziwe.

