Silent Hill 2 na PS5 w najniższej cenie w historii PS Store! Tylko z PS Plus

Sony przygotowało smakowitą promocję dla fanów survival horrorów. Tylko do 16 lipca, posiadacze aktywnej subskrypcji PS Plus mogą kupić Silent Hill 2 na PS5 z 50% rabatem.

Wspominaliśmy już dzisiaj o Letniej Wyprzedaży 2025 w PS Store i podawaliśmy Wam najlepsze promocje jak na tacy. Osobno warto wspomnieć o mega okazji na Silent Hill 2, ponieważ cena gry została ścięta z 299 zł do 145,50 zł, co czyni tę ofertę najlepszą historycznie promocją w PS Store. Dotąd najniższa cena na ten survival horror wynosiła 179,40 zł, więc różnica jest naprawdę spora. Z oferty mogą skorzystać jednak tylko osoby, które mają aktywny abonament PS Plus.

Silent Hill 2 z PS Plus w historycznej promocji, a można… jeszcze taniej

Co więcej, dzięki sprytnemu trikowi można zejść jeszcze niżej. Jeśli skorzystasz z taniego doładowania portfela PSN, za zestaw kart o wartości 150 zł (100 + 50 zł) zapłacisz tylko 140,26 zł w Instant Gaming. To oznacza, że realny koszt zakupu Silent Hill 2 spada poniżej aktualnej ceny minimalnej.

Hit, na który warto było czekać

Silent Hill 2 z 2024 roku to pełnoprawny remake jednego z najbardziej kultowych horrorów w historii gier wideo. Produkcja odświeża oryginalny tytuł z 2001 roku, oferując nowoczesną grafikę, zupełnie nowy system walki oraz atmosferę gęstą jak mgła w miasteczku Silent Hill. Gracze wcielają się w Jamesa Sunderlanda, który wraca do tytułowego miasta po tajemniczym liście od swojej zmarłej żony. To opowieść pełna psychologicznego napięcia, symbolizmu i emocjonalnych ciosów, których się nie zapomina.

Tytuł zbiera fantastyczne opinie. W samym PS Store ponad 32 tysiące graczy oceniło grę na średnią 4,85/5, co stawia ją w ścisłej czołówce najchętniej polecanych pozycji na platformie. Zatem to idealny moment, by doświadczyć tej opowieści, tym bardziej że cena i warunki zakupu są naprawdę wyjątkowe.

Źródło: PS Store