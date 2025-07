PS Plus ze specjalną ofertą. Letnia Wyprzedaż pełna największych hitów

Sony odpaliło kolejną wyprzedaż gier w PS Store, ale na razie mogą z niej korzystać jedynie osoby opłacające abonament PS Plus. Na liście blisko 250 gier, w tym również dodatków, których ceny zostały ścięte do 90 proc.

Sony uruchomiło Letnią Wyprzedaż w sklepie PlayStation, jednak tym razem z małym haczykiem. Z nowych promocji skorzystać mogą wyłącznie osoby posiadające aktywną subskrypcję PS Plus. Choć promocja nie jest dostępna dla wszystkich, to oferta wygląda naprawdę solidnie. Na liście znalazło się blisko 250 gier i dodatków, a rabaty sięgają nawet 90%, zatem mówimy o ogromnych zniżkach.

Promocje tylko dla subskrybentów PS Plus – mogą być jeszcze niższe!

Wyprzedaż została oznaczona jako „Oferta dla subskrybentów PS Plus” i zawiera zarówno duże tytuły AAA, jak i mniejsze perełki. Poniżej wybraliśmy najciekawsze oferty z wyprzedaży, zatem przeglądajcie, a my podpowiemy Wam jeszcze, że każdą cenę możecie ściąć jeszcze bardziej korzystając z tanich doładowań PSN:

Najlepsze oferty z Letniej Wyprzedaży dla abonentów PlayStation Plus

Oferta obowiązuje do 15 lipca 2025, zatem jedynie do przyszłego wtorku. Czasu niewiele, ale nad niektórymi pozycjami nie ma co się zastanawiać, tylko brać! Jeśli przejrzeliście nasz wybór promocji, ale jakimś cudem nic nie przypadło Wam do gustu, zajrzyjcie do PS Store na stronę wyprzedaży.

Źródło: PS Store