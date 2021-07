Bagno Shreka genialnym easter eggiem w grze. Jest nawet WC!

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

W grze Hunt: Showdown dodano ukryty smaczek związany z serią filmów Shrek. Gracze w pewnej części mapy mogą natknąć się na dom zielonego ogra. Twórcy zadbali o oddanie wielu detali.

Aby natrafić na ten easter egg, należy udać się w lewy dolny róg DeSalle. Na poniższym nagraniu pokazano dokładnie, gdzie odnaleźć bagno.

Naprawdę z całego serca chcę pogratulować pomysłodawcom tej ciekawostki, ponieważ tematyka Hunt: Showdown idealnie się z nią komponuje. Dla niewtajemniczonych dopowiem, że w tym tytule zostajemy rzuceni do świata, gdzie sporym zagrożenia dla gracza są mityczne stworzenia. W związku z tym dom Shreka wydaje się być świetną ciekawostką do odnalezienia. Co najlepsze, zadbano o wiele detali. Nie zabrakło np. kultowego wychodka oraz specyficznie wyglądającego dachu zrobionego z korony zerwanego drzewa.

Filmowe easter eggi w grach wideo pojawiają się nie od dziś. Niedawno na łamach naszego opublikowaliśmy nawiązanie do Harrego Pottera w Cyberpunku. Co ciekawe, początkowo niektórzy gracze uważali go za bug. Więcej o tym znalezisku przeczytacie w tym miejscu.

Jak się Wam podoba odtworzone bagno Shreka? W moich odczuciach zapisuje się jako jedno z najlepszych „jaj wielkanocnych”. Natrafiliście kiedyś na inne, ciekawe smaczki w Waszych ulubionych produkcjach? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach. Być może w ten sposób dowiemy się na temat wielu rzeczy, które przypadkiem wcześniej ominęliśmy.