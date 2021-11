Fani naprawili zwiastun 2. sezonu serialu Wiedźmin. Czuć klimat z gier

Zwiastun drugiego sezonu serialu Wiedźmin od Netflixa fani przyjęli dobrze. Nie wszystkim jednak pasuje dobór utworu.

Dlatego też internauci wzięli sprawy w swoje ręce i postanowili „naprawić” to, co poniektórym nie grało.

Serial Wiedźmin z muzyką z gry

Zapowiada się na to, że twórcy wzięli opinie fanów do serca. Dlatego też, sugerując się samym tylko zwiastunem, drugi sezon wygląda na bardziej dopracowany. Z pewnością możemy dostrzec, że zwiększono też budżet – całość teraz wygląda po prostu bardziej „bogato”, od otoczenia i kolorów do nietrafionych wcześniej nilfgaardzkich zbroi.

I choć trailer został odebrany ogólnie pozytywnie (swoją drogą znajdziecie go tutaj), nie wszystkim spodobał się każdy jego element. W sieci sporo osób zwracało uwagę na nietrafioną, zbyt „dzisiejszą” i nieklimatyczną muzykę. Nie dziwi więc, że szybko postanowiono to naprawić.

Na Reddicie pojawił się wspomniany zwiastun, ale z podmienioną muzyką na tę z serii gier. Nie da się ukryć, że CD Projekt RED dopracował warstwę audio w swoich tytułach. Dlatego też znacznie lepiej pasuje ona do klimatu wiedźmińskiego świata w serialu od Netflixa. Materiał znajdziecie poniżej.

Niemal 10 tys. polubień, setki komentarzy na różnych wątkach i mnóstwo nagród zdobytych w zaledwie jeden dzień pokazuje, że pomysł przypadł do gustu fanom. Choć liczymy, że w samym już serialu będziemy mogli posłuchać klimatycznej, nieco folkowej muzyki, nie ma co spodziewać się tych samych utworów z gier. Premiera 2. sezonu Wiedźmina od Netflix już 17 grudnia.