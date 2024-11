Gwiazda Gry o Tron jako nowa Lara Croft? Serial Amazona z potencjalną kandydatką

Amazon od dawna pracuje nad tym, aby z marki Tomb Raider zrobić całe wręcz uniwersum i zmieść inne gry i filmy przygodowe z powierzchni Ziemi. Czy może się to udać? Nie wiem, ale plany jakieś tam są. W końcu prócz nowej, pełnoprawnej odsłony serii dla graczy powstaje także serial aktorski od platformy Amazon Prime Video.

Po potwierdzeniu powstawania serialu, dostaliśmy tylko zapewnienie, że prace nad nim sprawować ma autorka cenionego Fleabag, Phoebe Waller-Bridge. No ale nie było mowy o żadnej Larze, a to przecież kluczowy aspekt. Jeśli więc nie możecie doczekać się ujawnienia nowej aktorki, w sieci pojawiło się potencjalne remedium. Nie jest to jednak nic oficjalnego.

Serwis Deadline donosi, że swoją rolę w serialu Tomb Raider negocjuje Sophie Turner, aktorka znana przede wszystkim z hitowej Gry o Tron. W serialu HBO wcieliła się w kluczową postać Sansy Stark. To właśnie ona miała być jedną z wybranych potencjalnych kandydatek jeszcze przed tygodniem, w trakcie pierwszych testów. Nie wiemy jednak, czy negocjacje się powiodą i faktycznie ona wcieli się w kultową postać.

Sophie Turner wydaje się niejako sensownym wyborem dla tej roli. Również ma brytyjskie pochodzenie, co nie wywoła żadnych problemów z akcentem. Poza tym jest powszechnie znaną aktorką, więc może również zwiększyć zainteresowanie wokół produkcji.

