Serial The Last of Us zapowiada się dobrze, ale Joel budzi sporo wątpliwości

Serial The Last of Us może być czymś naprawdę wyjątkowym. Rola Joela budzi jednak wątpliwości wśród fanów, którzy woleliby inny angaż.

O aktorskiej adaptacji The Last of Us mówiło się już chwilę po premierze pierwszej gry. Historia Joela i Ellie idealnie nadaje się do przełożenia na film lub serial.

W końcu się doczekaliśmy i jakiś czas temu ogłoszono, że marzenie wielu graczy zostanie spełnione. Niedawno poznaliśmy nawet pierwszą część obsady i wiemy, kto wcieli się w dwójkę głównych bohaterów.

O ile Pedro Pascal i Bella Ramsey to rozpoznawalny i utalentowany duet, tak wśród fanów TLoU pojawiły się pewne wątpliwości. Niektórzy twierdzą, że serialowy Joel mógłby zostać lepiej dobrany.

Serial The Last of Us byłby lepszy z innym Joelem?

Pascal po odpowiedniej charakteryzacji idealnie pasowałby do Joela w kwestii wyglądu. Dodatkowo aktor ma doświadczenie w większych produkcjach jak Mandalorian, Narcos czy Gra o Tron.

Reakcje na jego angaż są jednak dość negatywne. Na Twitterze pojawił się ogrom opinii mówiących, że inny kandydat do roli nadałby się lepiej. Mowa o Nikolaju Coster-Waldau, który występował razem z Pascalem i Ramsey w Grze o Tron.

It could’ve been better, but what do we know 🤷🏼‍♂️ https://t.co/PhH8vsSJcr pic.twitter.com/h388hhItBl — Mohamed (@Hamady_Elamari) February 11, 2021

Trudno się nie zgodzić, ze pod względem aparycji Nikolaj pasowałby nieco lepiej. Zamieszanie wyniknęło jednak z innej rzeczy. Powodem negatywnych reakcji w dużej mierze jest nieoficjalny zwiastun serialu, który przygotowali fani. Prezentuje on bardzo atrakcyjną wizję show, która zebrała poklask wśród miłośników marki Naughty Dog.

Widzimy w nim właśnie Nikolaja w roli Joela i widać na pierwszy rzut oka, że wpasowałby się idealnie w rolę strudzonego opiekuna Ellie. Omawiany trailer możecie zobaczyć poniżej.

O ile rozumiem, że fani gry mieli nieco inne oczekiwania wobec serialowego Joela, tak nie skreślałbym od razu Pascala. To bardzo dobry aktor i wątpię, aby miał źle wywiązać się ze swojej roli.

Jeśli mam być szczery, to więcej wątpliwości budzi we mnie angaż Ellie. Nie jestem przekonany, czy Bella Ramsey nadaje się do roli silnej, buntowniczej i przy tym zagubionej nastolatki, jaką była towarzyszka Joela.

Nie zmienia to jednak faktu, że czekam na serial The Last of Us jak zły i nie mogę się doczekać, aż ujrzę mój ulubiony duet ponownie, nawet jeśli w nieco innej formie. Historia kina pokazała nam nie raz, że nawet z pozoru najdziwniej dobrana rola potrafi okazać się czymś niesamowitym. Za przykład niech posłuży tutaj Robert Pattison, który idealnie odegrał szaleństwo w Lighthouse z 2018 roku.

Zdjęcia do serialu jeszcze nie ruszyły i obstawiałbym, że prędzej ujrzymy (niedawno opóźniony) film Uncharted. HBO zapewne wkrótce uraczy nas kolejnymi informacjami o obsadzie aktorskiego TLoU, ale na ten moment mamy jeszcze trochę czasu na zweryfikowanie swoich oczekiwań i ewentualne pogodzenie się z decyzją producentów. Oczywiście jeśli angaż Pedro Pascala aż tak nie przypadł Wam do gustu.

