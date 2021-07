Wiemy, kto zagra Tess w serialu The Last of Us. Poznajecie?

Serial The Last of Us zyskał kolejną twarz, która pojawiła się w wielu produkcjach. Ujawniono, kto wcieli się w rolę towarzyszki Joela, czyli Tess.

Niedawno poznaliśmy spory fragment obsady The Last of Us od HBO. Ujawniono już prawie wszystkie istotne role, ale wciąż nie poznaliśmy konkretów odnośnie bardziej pobocznych postaci. Na ich udostępnienie nie poczekamy jednak zbyt długo, a kolejny angaż właśnie przestał być tajemnicą.

Jak donosi Deadline, w Tess wcieli się Anna Torv. Aktorka pojawiała się w takich produkcjach jak Fringe: Na Granicy Światów, Mindhunter, Secret City, Powrót, Pacyfik i Bitwa o Gallipoli. Może więc pochwalić się występem w paru bardzo rozpoznawalnych filmach.

Gwoli przypomnienia, Tess to towarzyszka Joela, którą poznajemy na samym początku gry. Niewykluczone, że serial The Last of Us znacznie rozwinie historię tej postaci.

Nie jest żadną tajemnicą, że widowisko ma nieco pozmieniać wydarzenia, które znamy z gry. Jeśli bądź co bądź ciekawa postać Tess na tym skorzysta i poznamy ją nieco lepiej, nie mam nic przeciwko.

Mam też nadzieję, że rozwinięcia doczekają się inne postacie, na które zabrakło czasu w grze. Mam tu na myśli Billa i Marlene. Nie spodziewam się jednak cudów, bowiem pierwszy sezon serialu ma mieć tylko osiem odcinków. Zobaczymy, czy HBO pokusi się o rozszerzenie znanej historii.

Źródło: Twitter