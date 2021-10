W Saints Row poszybujemy ponad miastem niczym ptaki. Nowy materiał z rozgrywki

Twórcy Saints Row raczą nas ostatnio wieloma materiałami z rozgrywki. Niedawno zobaczyliśmy, jak prowadzi się walkę z pojazdów, a teraz możemy uciec wraz z bohaterami do nieba. Dosłownie.

W grze polatamy wingsuitem, któremu poświęconą sporą część opublikowanego materiału. Gadżet pozwoli nam na skakanie z wysokich budynków i szybkie dotarcie do ustalonego przez nas celu. Sam system latania wygląda na bardzo płynny, satysfakcjonujący i – co najważniejsze – przyjemny. Co więcej, wingsuit pozwala nam nawet błyskawicznie wylądować, bez konieczności długiego hamowania lub przejmowania się obecnymi na trasie przeszkodami.

Jedyne, czego się obawiam, to to, że omawiany środek transportu będzie aż zbyt dobry. Przypomnę, że w Saints Row 4 jeżdżenie pojazdami mijało się z celem, bo nasza postać mogła latać po całej mapie. Jeśli wingsuit będzie można otworzyć skacząc z nawet niskiego budynku, może to sprawić, że tutaj również samochody zejdą na drugi plan. Oczywiście tyczy się to tylko miasta, bo na pustyni ciężko znaleźć budynek, z którego można by zeskoczyć.

Saints Row zadebiutuje 25 lutego 2022 roku. Tytuł ukaże się na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series.