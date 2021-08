Twórcy Saints Row reagują na krytykę i nie zamierzają niczego zmieniać

Deweloperzy pracujący nad Saints Row zareagowali na liczne słowa krytyki wycelowane w nową grę. Twórcy nie wycofują się ze swoich pomysłów.

Nowe wcielenie serii Saints Row spotkało się z bardzo mieszanym odbiorem. Gracze krytykują deweloperów za niezbyt pasujący do poprzednich odsłon klimat oraz możliwe (bo nic jeszcze nie jest pewne) porzucenie dawnych bohaterów. Społeczność fanów podzieliła się na pół i tam gdzie jedni widzą nowy, obiecujący początek, inni dostrzegają tylko pozbycie się lubianego przez graczy dziedzictwa.

Deweloperzy nie pozostali głusi na słowa krytyki. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie Twittera marki odpowiada na negatywne komentarze dość wymownym GIF-em.

Dodatkowo pojawiło się parę bardziej konkretnych odpowiedzi. Deweloperzy rozumieją zdziwienie i złość fanów, jednak nie zamierzają zmieniać swojej nowej gry. Zasugerowano, że kolejne materiały z produkcji mogą nieco ostudzić negatywne emocje.

Nie wycofujemy się z tej gry. Rozumiemy to, jest nowa i jest to reakcja na reboot jak żadna inna. Ten GIF miał to przekazać.



Będziemy żyć. To jest szok, rozumiemy to! Więcej gameplay’u jutro! (czyli dziś, materiał znajdziecie tutaj – red. ).

– napisali twórcy gry na Twitterze