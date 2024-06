Dzisiaj na Steam horror z kurą do sprawdzenia za darmo

Jeśli o jakimś horrorze mówi się, że to “prawdziwa rzeźnia”, tutaj jest co całkowita prawda. Bez broni, bez specjalnych mocy, bez żadnej pomocy. Wciel się w kurczaka uciekającego przed ubojem.

Saborus to gra stworzona przez jedną osobę, która opowiada o losie kury uciekającej przed śmiercią. Tytuł powstaje na PC oraz konsole, a komputerowcy mają ten przywilej, że jeszcze dzisiaj sprawdzą go za darmo na Steam.

Saborus za darmo na Steam do sprawdzenia

Musze przyznać, że pomysł na grę jest naprawdę ciekawy! Saborus to trzymający w napięciu horror, który stawia nas w bezbronnej roli kurczaka znajdującego się w przemysłowej rzeźni należącej do dużej firmy z branży spożywczej. Tutaj wszystko zostało zaprojektowane do zabijania, a my musimy nawiać i przeżyć. Po piętach, a raczej kurzych łapkach, depczą nam nie tylko pracownicy firmy, lecz również zmutowane zwierzęta. Są one wynikiem manipulacji genetycznych i eksperymentów prowadzonych przez tytułową firmę Saborus.

Nasz kurak nie ma do dyspozycji nic poza własnym sprytem. Podczas ucieczki będziemy mogli używać różnych przedmiotów, łapiąc je w dziób. Tak rozwiążemy proste środowiskowe zagadki, które mają nas przybliżyć do wolności.

Grę tworzy Jean Lima, niezależny deweloper i mieszkaniec małego miasteczka na północy Brazylii. Na niecodzienny pomysł wpadł po tym, jak umarł jego kurczak, którym się opiekował. Projekt uznał się z takim zainteresowaniem, że ostatecznie doczekamy się wersji Saborus nie tylko na PC, ale również na konsole Xbox One, Xbox Series X/S. PlayStation 4, PS5 i Nintendo Switch.

Jak wspomniałem, demo zostanie udostępnione tylko na Steam i to przez ograniczony czas. Grę sprawdzimy za darmo w trakcie wydarzenia OTK Games Expo, które startuje 4 czerwca o godzinie 21:00 czasu polskiego i potrwa przez dwa dni. Chętni niech zajrzą na stronę produktu na Steam, gdzie o wspomnianej godzinie powinien pojawić się plik do pobrania.

